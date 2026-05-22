NBA 2025-2026 Finales de conférence Match 3 : Harper et Fox forfait, Spurs à 2 Big Men?

In case of missing key players, like Harper and Fox, the Spurs will have to improvise. It is suggestable for the Spurs to play with 2 big men, having Olynyk and Wemby playing side by side. Olynyk's defensive impact is likely to be diminished as the players of the Thunder are reasonably quick.

NBA 2025-2026, Finals Conference Match 3 : Harper et Fox forfait, Spurs à 2 Big Men ? ( Olynyk not playing this year instead of Kornet , Olynyk 's tank strength in post-ups and 3-point shooting) | Hello team, Harper and Fox down, Spurs to play 2 Big Men ?

| Olynyk defensively overwhelmed, Wemby - Kornet sequence attempted last year. | Thunder players fast, Olynyk out of speed. | Still not clear, team needs to be flexible. | Important question to decide, which team wins match 3?

| Good evening, looking forward to this third night of Western Conference Finals between San Antonio and Oklahoma City. 1-1, going to be a very important match 3 for both teams. Many questions for Spurs: will Harper and Fox play? Will the referee be less biased towards the Thunder





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