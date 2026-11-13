Nazelles-Négron : expulsion des caravanes après la cérémonie du 11 novembre

À Nazelles-Négron, le maire Fernando Figueiredo ordonne l'expulsion de gens du voyage après leur retour illégal devant le monument aux morts le 11 novembre.

Le maire de Nazelles-Négron, Fernando Figueiredo, a dû faire face à une tension inhabituelle lors de la célébration nationale du 11 novembre en Indre-et-Loire. Moins de dix caravanes appartenant à des gens du voyage se sont installées devant le monument aux morts de la commune, perturbant le déroulement prévu de la commémoration. Cette présence inattendue a contraint l'exécutif local à prendre des mesures de force pour restaurer le calme.

Un respect des promesses jugé insuffisant

Les représentants de la communauté avaient précédement assuré qu'ils quitteraient les lieux avant le jour J. Cependant, la veille de l'événement, Fernando Figueiredo n'était pas serein en constatant que les caravanes étaient toujours présentes. Au petit matin du 11 novembre, le constat était sans appel et les voyageurs n'avaient pas tenu leur engagement initial. Cette situation a créé un climat de tension immédiat autour du site mémoriel.

Also read 'Ils n'ont pas tenu parole', des caravanes de gens du voyage face au monument aux morts le 11 novembre près d'Amboise

L'intervention de la gendarmerie et son résultat

Face à cette impasse, le maire de Nazelles-Négron a décidé d'appeler la gendarmerie pour rétablir l'ordre. Les militaires ont effectué une intervention qui a permis de faire partir les caravanes. Selon les rapports de la force de l'ordre, l'opération s'est bien déroulée et les voyageurs ont laissé les lieux propres après leur départ. La cérémonie officielle a ainsi pu débuter sereinement, sans obstruction visuelle ou physique.

Advertisement

Un retour immédiat et décision d'expulsion

Malgré ce succès temporaire, les caravanes se sont déplacées vers un parking adjacent avant de revenir s'installer juste après la fin de la cérémonie. Malgré la proposition d'un terrain alternatif par l'administration, les occupants n'ont pas été séduits par cette option. Ils ont refusé de quitter la zone du monument. En réponse à ce non-respect répété, Fernando Figueiredo a décidé d'engager immédiatement des démarches administratives pour une expulsion définitive des lieux.