Nawarra's difficult relationship with Matthieu Delormeau and Poland

Nawarra, a TV journalist and fan of Friends, shares her experiences with her difficult relationship with Matthieu Delormeau and Poland, her colleagues on the show 'Tout beau, tout neuf'. She talks about how she initially found Delormeau's behavior towards her to be rude and disrespectful, despite not knowing her well. However, their relationship improved when Delormeau learned more about her and realized she was a kind person. Nawarra also mentions Poland's surprise message to her, expressing her appreciation and understanding of their differences.

Il me rabaissait : Nawarra évoque ses relations difficiles avec Matthieu Delormeau à son arrivée dans Tout beau, tout neuf à commencer par Matthieu Delormeau qui n'a pas toujours été tendre avec elle et Polska qui est devenue son amie.

La chroniqueuse de Cyril Hanouna avait annoncé sur le plateau de l'émission qu'elle allait se marier pour la troisième fois. Je trouvais qu'il parlait très mal, qu'il me rabaissait beaucoup alors qu'il ne me connaissait pas, a-t-elle lancé. Leurs relations se sont pacifiées quand l'ex-animateur de NRJ12 a appris à la découvrir. Il m'a dit que finalement j'étais quelqu'un de très gentil, qu'il m'avait mal jugée, a-t-elle indiqué.

Nawarra est la voisine d'Olivier Dartigolles, autre nouveau venu dans la bande de Cyril Hanouna. Elle a confirmé qu'il avait la fâcheuse manie de s'assoupir pendant l'émission. Selon elle, il utiliserait aussi l'intelligence artificielle pour briller pendant les débats. Jordan De Luxe a aussi évoqué la rivalité supposée de Nawarra avec Polska.

C'est pathétique de faire des comparaisons comme ça, parce qu'on est très différentes. On est amies dans la vraie vie, on s'entend très bien. On sort parfois ensemble, a-t-elle précisé. Elle a martelé que leurs profils étaient si différents qu'il était inutile de les mettre en concurrence.

Polska a d'ailleurs réservé une jolie surprise à Nawarra en lui laissant un message. Elle a d'abord reconnu qu'elle ne voyait pas forcément son arrivée dans un très bon oeil. Et au final avec le temps, j'ai appris à te connaître et je trouve que tu es une fille archi sympa. On s'est trop bien entendues.

Je suis grave contente que tu sois dans l'équipe, lui a-t-elle déclaré. Des mots qui ont énormément touché Nawarra, qui a fondu en larmes en les entendant. Elle a souligné que les gens avaient souvent des a priori sur elle qui ne duraient pas quand ils apprenaient à la connaître.

Elle a exprimé son envie de revenir à la rentrée dans 'Il a failli mourir' : Le mari de Nawarra violemment agressé, la chroniqueuse de Cyril Hanouna donne de ses nouvelles - Télé-Loisirs. Véritable enfant de la télé, j'écris depuis des années sur le petit écran et les séries.

Journaliste et fan inconditionnelle de Friends et fille spirituelle de Dorothée, je ne loupe pas un épisode de Koh-Lanta, L'amour est dans le pré, Mask Singer, ou Affaire conclue... et je nourris une véritable passion pour la Star Academy. En 1987, j'ai assisté à l'arrivée de Dorothée sur TF1. Pendant les années suivantes, j'ai passé mes mercredis après-midis, mes goûters quotidiens et mes dimanches matins devant les émissions de la reine du divertissement pour enfants.

Dix ans plus tard, j'ai manqué ses adieux, trop occupée par ma vie estudiantine. Les années 2000 ont été un véritable Eldorado pour la téléphage que je suis, entre l’avènement du Loft, les débuts de la Star Academy et l'arrivée de Koh-Lanta. J'ai passé des soirées Nouvelle Star à attribuer des rouges et des bleus, mais aussi à commenter l'émission ici ou là lors de live-blogs, les prémices des réseaux sociaux. Et je ne parle même pas des séries !

Je peux écraser une larme en entendant le jingle de la Trilogie du samedi. J'ai adoré Buffy contre les vampires, qui reste avec Friends, la meilleure série de tous les temps à mes yeux. Mais il y a aussi eu Dawson, Alias, Le Caméléon... A cette époque, il fallait gérer la frustration et attendre parfois plus d'un an pour voir la suite de sa série préférée.

Aujourd'hui, je mesure ma chance d'avoir les plateformes à ma disposition pour regarder autant de séries que je le désire. Désormais, je ne jure que par L'amour est dans le pré et Affaire conclue. Je ne désespère pas de braver ma timidité pour aller vendre un objet sur le plateau de Julia Vignali.

En revanche, les chances que je tente ma chance dans le programme de Karine Le Marchand sont nulles. Indépendante pendant des années, je me suis longtemps partagée entre ma passion dévorante pour la télévision et mon intérêt pour l'économie de ma région d'adoptio





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