Navigateur Charlie Dalin, vainqueur du Vendée Globe 2024/2025, est mort à l'âge de 42 ans des suites d'un cancer

Charlie Dalin, un navigateur originaire de Havre, a remporté le Vendée Globe 2024/2025 et a battu le record de l'épreuve en réalisant le tour du globe en 64 jours, 19 heures, 22 minutes et 49 secondes. Il a également participé à la course 2020/2021, où il a obtenu une deuxième place. Charlie Dalin a luttait contre un cancer depuis deux ans et demi, mais a perdu la bataille contre la maladie à l'âge de 42 ans.

Le navigateur Charlie Dalin, vainqueur du Vendée Globe 2024/2025, est mort à Quimper du mercredi 10 au jeudi 11 juin 2026, à l'âge de 42 ans des suites d'un cancer, a annoncé sa famille à l'AFP.

Sa famille a annoncé le décès de Charlie Dalin, qui luttait contre un cancer depuis deux ans et demi, avec une profonde tristesse. Des hommages lui seront rendus dans les jours à venir. Charlie Dalin, originaire de Havre, a réalisé le tour du globe en 64 jours, 19 heures, 22 minutes et 49 secondes, battant le record de l'épreuve détenu par Armel le Cleac'h. Il a également participé à la course 2020/2021, où il a obtenu une deuxième place.

Charlie Dalin expliquait comment cette tumeur stromale gastro-intestinale lui avait été diagnostiquée à l'automne 2023, quelques jours avant le départ de la Transat Jacques Vabre. Après une pause de quelques mois, il a pu reprendre la compétition grâce à un traitement d'immunothérapie efficace. Charlie Dalin a déclaré qu'il s'était senti comme si de rien n'était avant d'apprendre qu'il avait une tumeur de la taille d'un pamplemousse dans le ventre.

Il a perdu énormément de poids et ne pouvait plus faire de la course au large. Il garde espoir de revenir un jour, peut-être sur des transatlantiques





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