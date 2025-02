Navette Solidaire : une aide pour les Beaumont-le-Rogériens sans voiture

Des habitantes de Beaumont-le-Roger lancent une association de transport pour les personnes sans véhicule.

Se rendre chez le dentiste, emmener ses enfants au sport, aller faire son shopping… trois habitantes de Beaumont-le-Roger (Eure) ont décidé de monter une association pour permettre aux personnes qui ne sont pas véhiculées de se déplacer. \« À Beaumont, nous avons beaucoup de commerçants qui ferment et plusieurs habitants avaient mis des publications sur Facebook, car ils cherchaient du monde pour se déplacer », expose Sabrina Delaporte, la présidente de Navette solidaire.

Les premiers trajets commenceront le lundi 24 février 2025. Il n’y a pas assez de trains, un le matin et un le soir, et il n’y a pas de cars, c’est pourquoi j’ai voulu créer cette association. Nous avons une jolie ville, mais c’est dommage qu’il n’y ait pas de transports en commun. Sabrina Delaporte, présidente de Navette solidaire \ La fermeture du Lidl a été le déclic pour lancer l’association. « Les gens avaient l’habitude d’aller chez Lidl, quand le magasin s’est déplacé au Neubourg, cela a été compliqué pour eux. Nous voyons bien que les gens sont en demande », décrit la présidente de la nouvelle association. À lire aussi Le transport à la demande évolue à Alençon : de nouveaux arrêts et un créneau supplémentaire \Aller faire les courses, au sport, chez le médecin… À bord de leur voiture, pour l’instant personnelle, Sabrina Delaporte, Honorine Rivallan (trésorière) et Sandrine Françoise (secrétaire) emmèneront les Beaumontais où ils se souhaiteront. « Les navettes circuleront la semaine pour pouvoir emmener les habitants en dehors de la commune, jusqu’à 20 km », annonce Sabrina Delaporte. Pour l’instant ce service est réservé aux habitants de la commune. « Nous verrons après pour nous étendre aux communes extérieures, comme Grosley, Barc ou Barquet », annonce la créatrice de l’association. \Les habitants pourront faire appel aux conductrices pour tous types de déplacements : courses, sport, médecin… Quatre passagers pourront être transportés en même temps. Les personnes devront appeler l’association maximum deux jours avant le déplacement « pour que l’on puisse s’organiser ». À lire aussi « Les handicapés ne sont pas des poubelles » : dans les Yvelines, le transport à la demande déraille Navette solidaire ne veut pas dire navette gratuite. Les adhérents devront payer 20 € par mois et 66 centimes par kilomètre parcouru pour les frais, comme le carburant. Les navettes pourront avoir lieu les lundis entre 13 h 30 et 17 h 30, les vendredis après-midi et les mercredis toute la journée. « C’est le jour de marché au Neubourg, donc les habitants sont intéressés pour y aller. Je pense que le lundi sera également très prisé, car il n’y a pas grand-chose d’ouvert à Beaumont ce jour-là », affirme Sabrina Delaporte. Le mercredi, jour des enfants, sera sans doute apprécié par les parents dont les enfants font une activité extrascolaire à Bernay ou au Neubourg. Cependant, les mineurs devront forcément être accompagnés par l’un des parents. Ces jours de transports pourront changer plus tard selon les besoins. Nous irons les chercher chez eux et nous les ramènerons chez eux. Sabrina Delaporte, présidente de Navette solidaire À lire aussi Sud de l’Eure : Le transport à la demande, ça roule ! \De très nombreuses demandesDepuis qu’elle a ouvert la page Facebook de l’association, Sabrina Delaporte reçoit des dizaines et des dizaines de messages pour des déplacements. « En deux jours, une soixantaine d’habitants m’ont demandé des renseignements », indique la présidente. À cela s’ajoutent les 112 abonnés à la page en 48 heures. Une petite dizaine de personnes ont déjà adhéré à l’association. \Acheter un véhicule pour l’association \Les bénévoles aimeraient acheter un véhicule appartenant à l’association et pour cela lancent un appel aux dons. « Nous aimerions un bon véhicule, avec un coffre assez grand. Si nous avons des mamans, il faut pouvoir transporter les poussettes », explique la présidente. L’association espère une somme de 6 000 à 7 000 € pour pouvoir acheter un Kangoo neuf. La Navette solidaire aimerait également proposer des soirées et des activités, comme un cinéma en plein air cet été ou une soirée années 80. \Retrouvez l’association sur leur page Facebook « Navette Solidaire Blr ». Vous pouvez les contacter par Messenger, par mail au [email protected] ou au 07 81 13 74 25. Tarif : 20 € par mois pour l’adhésion en plus des frais kilométriques (0,66 €/km)Suivez toute l’actualité de vos villes et médias favoris en vous inscrivant à Mon Actu. #Automobile#Solidarité#Transpor





