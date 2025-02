Naufragés dans leur propre commerce, Myriam et Christian en détresse à Sète

Le couple, propriétaire du tabac-presse «Les Naufragés» à Sète, fait face à une multitude de difficultés depuis l'ouverture de leur établissement il y a quatre ans. Accidents, impact du marché parallèle du tabac et baisse des revenus ont mené à une situation critique, les contraignant à vendre leur commerce à un prix dérisoire.

Sans faire de mauvais jeu de mots, le tabac-presse de Myriam et de Christian n'a jamais aussi bien porté son nom. Le couple, propriétaire des Naufragés , au coin des rues Chavasse et Paul-Bousquet à Sète , ne cesse d'être balloté par différentes tempêtes depuis qu'ils l'ont repris il y a quatre ans. A tel point qu'aujourd'hui, ce commerce ne peut plus proposer de presse (hormis Midi Libre), ni de tabac, ni de jeux.

'On a installé des portants de vêtements de seconde main pour arriver, au moins, à payer le loyer', lâche Myriam. Un très grave accident juste avant l'ouverture Pourtant tout était rose quand le couple de Picardie, 'tombé amoureux de Sète' à force de séjour chez un membre de la famille, a décidé de vendre sa maison pour racheter cet établissement. 'On avait tout bien calé, glisse Myriam, ancienne fleuriste qui travaillait déjà depuis quelques temps dans le Sud, dans les wagons bar de la SNCF. Après mes longues missions dans le train, je devais aider mon mari sur mes jours de repos hebdomadaires pour gérer les affaires.' Hélas, quinze jours avant l'ouverture, Myriam est prise dans un accident de la route 'où j'ai failli mourir. Et cela a fait foirer tous nos plans.' Le marché parallèle du tabac leur porte un gros coup Alors, pendant que son épouse se remettait durant plusieurs mois, Christian s'est retrouvé tout seul aux manettes. Avec un certain succès puisque le chiffre d'affaires avait bien progressé la première année. Mais petit à petit, les problèmes se sont accumulés. 'On nous a retiré la vente de tabac après une facture oubliée et donc impayée, se souvient Myriam. On a donc réinjecté des fonds pour racheter le tabac. Mais la situation avait changé entretemps. On souffre énormèment du marché parallèle et les clients vont de plus en plus en Espagne. On les comprend. Mais si on les voyait tous les quinze jours, c'est maintenant tous les trois mois.' Une cagnotte en ligne lancée 'Quand les soucis commencent, c'est le début de la gangrène', résume Myriam pour expliquer que la perte de revenu causé par la baisse de vente de tabac les a empêchés de renouveler les contrats avec la Française des jeux puis les distributeurs de magazines. Sans oublier les frais financiers arrivant après la création d'un nouveau commerce et, de fait 'l'autorisation de découvert qui se réduit à la banque.' Pour payer le loyer le couple a développé d'autres offres. A même lancé une cagnotte sur Leetchi (*) pour tenter de sauver leur affaire. 'Désespérés', ils ont mis leur commerce en vente. 'Et là les requins arrivent, note Myriam. Mais j'aurai fait comme eux. La valeur de l'affaire est de 220 000 €. On m'en a proposé 100 000...' Une somme qui ne couvrirait même pas tous les remboursements à effectuer. 'On est coincés. On va essayer de prendre le moins mauvais chemin pour nous en sortir.' Tenter de trouver une zone calme. Comme tout naufragé. (*) sauver-votre-tabac-presse-de-quartie





Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement.

Tabac-Presse Naufragés Sète Couple Difficultés Marché Parallèle Accident Faible Chiffre D'affaires

