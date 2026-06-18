Nationalmannschaft refuse de s'intéresser aux questions politiques pendant la Coupe du monde 2026

La sélection d'Allemagne a décidé de ne pas s'intéresser aux questions politiques pendant la Coupe du monde 2026, en réaction aux appels au boycott et aux problèmes politiques aux États-Unis. Les joueurs ont expliqué que leur rôle est de jouer le football, non de résoudre les problèmes politiques.

Leader dans les prises de position au Qatar en 2022, pour la lutte contre l'homophobie et la défense des droits humains, la Nationalmannschaft ne veut plus se disperser dans les questions politiques à l'occasion de la Coupe du monde 2026.

Avant même le coup d'envoi de ce Mondial inédit, sur trois pays aux dimensions de continent, les polémiques se sont multipliées sur tous les thèmes, faites votre choix : l'empreinte carbone, les prix prohibitifs des places, les visas refusés arbitrairement pour certains membres de sélections ou encore publicité. Ne comptez pas sur les Allemands pour donner leur opinion sur toutes ces questions, même si Jonathan Tah s'est autorisé une petite incartade au sujet de l'affaire Artan (ou de conférences de presse fleuves sur les sujets de société comme au Qatar, où la Nationalmannschaft avait été l'une des sélections les plus offensives sur les questions des droits humains et de lutte contre l'homophobie, avec le Danemark et d'autres pays européens.

Le président de la DFB, Bernd Neuendorf, avait déjà appelé à la retenue peu avant le début de la Coupe du monde.

« En tant que fédération de football, il serait judicieux de ne pas commenter systématiquement chaque événement politique et chaque déclaration en ces temps agités »





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