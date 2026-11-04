Nathan Zulemie blessé : indisponibilité totale pour la saison NCAA 2026-2027 à Fresno State

L'arrière français Nathan Zulemie, seul joueur conservé par Fresno State, rate la saison NCAA 2026-2027 à cause d'une rupture des ligaments croisés survenue en pré-saison.

Nathan Zulemie, arrière international français évoluant pour l'université de Fresno State, est officiellement privé de l'intégralité de la saison NCAA 2026-2027. Cette nouvelle indisponibilité prolonge un parcours semé d'embûches pour le joueur arrivé en Californie en été 2025 après sa formation au Centre National Espoirs de Nanterre. L'athlète est toujours dans l'attente de ses débuts officiels en championnat universitaire américain après avoir subi une rupture des ligaments croisés lors des préparations.

La rupture des ligaments croisés

La blessure critique qui touche Nathan Zulemie est survenue lors d'un second match d'entraînement contre l'équipe universitaire d'UC Santa Barbara, quelques jours avant le début de la saison régulière. Cette rupture des ligaments croisés antérieurs a mis un terme brutal à son élan prometteur qui semblait s'annoncer excellent. Il avait déjà manqué la saison précédente 2025-2026 pour la même raison médicale grave, ce qui le maintient à zéro rencontre disputée en NCAA.

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Cette absence répétée de jeu signifie que l'arrière de Fresno State ne pourra pas apporter son expérience et ses compétences techniques à son équipe lors du cycle sportif à venir. Le processus de récupération après une telle opération chirurgicale et de rééducation prend généralement plusieurs mois, rendant sa participation à la compétition actuelle impossible. Le staff technique a confirmé que son retour ne sera pas envisagé avant la saison suivante.

La seule valeur sûre d'un effectif renouvelé

La situation de Nathan Zulemie au sein du programme de Fresno State est unique et singulière au sein du basketball universitaire. Il constitue le seul joueur conservé de l'effectif de la saison précédente 2025-2026, qui avait terminé avec un bilan de 13 victoires pour 19 défaites. L'ensemble des autres membres de l'équipe ont quitté le club, soit par la fin de leur cursus académique, soit en utilisant le portail des transferts universitaires pour changer d'établissement.

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Le départ de ses compatriotes français, recrutés à la même époque en été 2025, accentue encore cette position isolée. Jacques, ancien joueur de la JL Bourg Wilson et révélation de la première année universitaire avec 8,8 points et 8,8 rebonds en 32 matchs, a rejoint DePaul au sein de la Big East. Bastien Rieber, ex-meneur de la JDA Dijon qui effectuait 4 points et 1,5 passe décisive en 32 rencontres, a également choisi de poursuivre son parcours sportif à Niagara University.

Les projections de Vance Walberg

Vance Walberg, l'entraîneur principal de l'équipe masculine de basket-ball de Fresno State, a clairement exprimé l'ampleur de la perte que représente cette blessure pour sa stratégie de jeu. Il avait souligné que Nathan Zulemie était son meilleur défenseur et probablement le joueur le plus dur et le plus résilient sur le parquet. Ce type de profil athlétique est essentiel pour effectuer les petites choses quotidiennes qui contribuent directement aux victoires en compétition.

Lors des derniers entraînements à huis clos avant la rupture, l'arrière avait d'ailleurs impressionné le staff en étant installé dans le cinq majeur face à Cal Poly. Il y avait affiché le deuxième temps de jeu de toute l'équipe et dépassé la barre des dix points, démontrant une adaptation rapide au niveau universitaire. Cette performance prometteuse rend d'autant plus cruelle cette interruption de carrière sportive pour la saison en cours.

Un passé sportif brillant à Nanterre

Avant son transfert transatlantique, Nathan Zulemie s'était imposé comme un pilier incontournable des Espoirs de Nanterre lors de la saison 2024-2025. Sur 25 rencontres de championnat, il affichait des statistiques solides de 13,4 points à 49,3 pour cent aux tirs, 5,2 rebonds, 4,8 passes décisives et 1,6 interception de moyenne. Son passage par le centre de formation des Hauts-de-Seine lui avait également permis d'obtenir neuf titularisations en Betclic ELITE.

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Sa dernière apparition sous les couleurs nanterriennes remonte au Trophée du Futur à Bourg-en-Bresse en mai 2025. Il avait joué un rôle décisif en quart de finale contre Le Mans avec 15 points, 6 rebonds, 7 passes décisives et 3 interceptions. Le lendemain en demi-finale contre Monaco, il avait encore produit 14 points, 4 rebonds, 6 passes décisives et 3 interceptions, bien que l'équipe ait été éliminée sur le score de 73 à 81.

Dix-huit mois après son départ de France, les statistiques officielles de Nathan Zulemie en NCAA restent bloquées à zéro en raison de cette double blessure aux ligaments. L'avenir du joueur dépendra maintenant de sa capacité à retrouver un niveau physique optimal pour la saison 2027-2028, tout en espérant ne plus subir d'interruptions majeures de sa progression universitaire.