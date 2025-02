Nathan Eyssette, un jeune athlète prometteur en quête de sponsors

Nathan Eyssette, un jeune coureur de 17 ans originaire de Villefranche-Aveyron, est un exemple de détermination et de progrès. Son engagement dans l'athlétisme s'est intensifié ces dernières années, et il vise désormais des podiums nationaux. Son parcours, son travail acharné et son ambition le conduisent vers de hauts objectifs.

Si le visage est juvénile, le regard est déterminé. De la détermination, Nathan Eyssette doit en avoir pour pratiquer, à haut niveau, sa discipline : la course à pied. Baigné dans le sport dès son plus jeune âge, l’adolescent a eu un coup de cœur quand il s’est mis à courir. 'Au début, en athlétisme, on touche à tout, mais très rapidement, j’ai compris que ça me plaisait', entame le Villefranchois. Cela fait huit ans désormais qu’il est membre du club de l’ACVR.

Comme pour beaucoup de jeunes, le sport était avant tout un passe-temps, utile pour développer sa coordination et favoriser une bonne croissance. Mais en 2022, pour Nathan, l’athlétisme a pris un tout autre sens. 'En 2023, pendant les championnats du monde, j’étais scotché et j’ai eu une révélation.' Depuis, sa pratique a évolué. Ses performances aussi.Tout en préparant son bac professionnel en commerce, Nathan consacre quatre à cinq séances hebdomadaires à son entraînement, un rythme intensif qui témoigne de son engagement. 'J’alterne entre du fractionné, du spécifique selon les distances et des longues sorties, notamment à vélo, pour travailler le foncier. Je fais aussi beaucoup de compétitions pour me tester', déroule, assuré, le jeune homme. En parallèle, il essaie de travailler sur les fameux 'gains marginaux', devenus un rouage essentiel de la préparation des sportifs. 'Je mets en place des choses pour progresser au niveau du sommeil et de la nutrition. Je m’organise seul. Je me couche tôt et j’ai arrêté tout ce qui est grignotage et j’essaie d’avoir des repas qui m’apportent énergétiquement.' Accompagné par son coach, Éric Mas, il voit rapidement ses performances s’améliorer, gagnant des dizaines de secondes sur ses précédents temps. Le Villefranchois admet : 'Avant, je courais bêtement, maintenant je mets en place des stratégies et ça paie.' Pour preuve, en mars, l’adolescent va participer à deux championnats de France : le 10 km et le cross en catégorie cadet.Après une première expérience infructueuse à ce niveau, pour les 5 km à Saint-Omer, c’est en Vendée, à Challans, en cross-country, que l’Aveyronnais va tenter sa chance. 'Je suis plus préparé, j’espère vraiment faire une bonne performance. Les 10 km seront à la fin du mois de mars. Ces deux courses peuvent être un véritable tremplin.' Car il le sait, l’athlétisme est un milieu difficile. 'Sans les sponsors, c’est très compliqué. J’aimerais en trouver un pour le matériel déjà', confie Nathan. Après son bac, le lycéen ambitionne d’intégrer une entreprise spécialisée dans le running et envisage de partager l’utilisation de ces produits sur les réseaux sociaux. Il a d’ailleurs déjà commencé, espérant attirer l’œil. Comme l’un de ses modèles, le champion de France de demi-fond, Baptiste Cartieaux, également youtubeur. Le Villefranchois espère ainsi, avec la somme de ces éléments, pouvoir atteindre un rêve encore imprononçable. 'C’est sûr que les Jeux, ça met des étoiles plein les yeux.' Le parcours est encore long, mais l’envie est déjà là





ladepeche31 / 🏆 17. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

ATHLETISME COURSE À PIED CHAMPIONNATS DE FRANCE JEUNES ATLETES SPONSORS

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Nathan Eyssette : Le jeune coureur aveyronnais vise les sommetsNathan Eyssette, un jeune athlète de Villefranche, est sur le chemin de la réussite dans le monde de la course à pied. Déterminé et passionné, il a connu une ascension fulgurante ces derniers mois, grâce à un entraînement rigoureux et une attention particulière portée aux détails comme le sommeil et l'alimentation. Il ambitionne de participer aux championnats de France de 10 km et de cross-country, espérant ainsi attirer l'attention des sponsors et ouvrir la voie vers ses rêves les plus ambitieux.

Lire la suite »

Évelyne Dhéliat : son secret pour garder sa silhouette et son témoignage sur son cancer du seinÀ l'occasion des 50 ans de TF1, Évelyne Dhéliat, icône de la météo française, se confie sur son secret pour rester en forme et sur son combat contre le cancer du sein qu'elle a surmonté en 2012.

Lire la suite »

Villefranche-de-Rouergue. 'Nous souhaiterions élargir encore plus'Mercredi dernier, c’était l’effervescence dans les locaux de l’Outil en Main. Jeunes, parents et intervenants se pressaient autour des 12 galettes confectionnées avec amour par le pâtissier Charles Douziech. Un moment...

Lire la suite »

Conscrits à Villefranche-sur-Saône: l'Interclasse générale répond aux accusation de sexismeLundi, l'association Nouvelle Vague avait déposé plainte pour discrimination contre l’Interclasse générale et la commune de Villefranche-sur-Saône, en raison de la fête des conscrits qu'elle juge 'sexiste'.

Lire la suite »

Une nouvelle dynamique au sein de l’association des parents d’élèves de Villefranche-de-RouergueL’équipe de la Fédération des Conseils des Parents d’Elèves (FCPE) de Villefranche se renforce, pour développer des projets sur cette année 2025, notamment en gérant les centres de loisirs pour la municipalité.

Lire la suite »

UA Saverdun à Villefranche-de-Lauragais : Un derby sans pression pour les AriégeoisL'UA Saverdun se déplace ce dimanche face au leader Villefranche-de-Lauragais en Fédérale 1. Les Ariégeois, malgré leur position de 4e, ont une petite marge sur les équipes derrière et abordent cette rencontre avec sérénité.

Lire la suite »