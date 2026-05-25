Nathan Doussinet remporte le titre national de pong junior

Nathan Doussinet, vice-champion de France junior l'an dernier, a décroché ce week-end le titre national de pong junior après un tournoi de très haut niveau. Le pongiste du CAM Bordeaux Tennis de Table a réalisé un parcours presque parfait en réalisant des succès maîtrisés face à Alexandre Fosse puis Sandro Cavaille, avant de s'imposer en quart de finale contre Nathan Pillard et en finale contre Evan Leriche.

Nathan Doussinet a pris sa revanche par rapport à la médaille d'argent de la saison dernière. Début mai, le joueur du CAM Bordeaux avait décroché le titre national junior au terme d'un parcours remarquable.

Cette fois, Nathan Doussinet est allé au bout. Vice-champion de France junior l'an dernier, le pongiste du CAM Bordeaux Tennis de Table a décroché ce week-end le titre national après un tournoi de très haut niveau. Tête de série n°6 au départ de la compétition, le Girondin ne faisait pas partie des principaux favoris. Mais il a confirmé tout son potentiel en réalisant un parcours presque parfait.

Après des succès maîtrisés face à Alexandre Fosse puis Sandro Cavaille, Nathan Doussinet a livré le grand match de son week-end en quart de finale contre Nathan Pillard, tête de série n°2. Dans une rencontre spectaculaire et très disputée, le Bordelais s'est imposé au bout du suspense (4-3). Porté par cette victoire, il a ensuite dominé Thomas Laroche en demi-finale (4-1), avant de conclure en beauté face à Evan Leriche, également battu 4 manches à 1 en finale.

Une consécration logique pour un joueur déjà finaliste en 2024 contre Flavien Coton et qui confirme désormais son statut parmi les meilleurs juniors français. Le club bordelais a également brillé lors des championnats de France benjamins-cadets disputés à Saint-Quentin. Chez les benjamins, Valentin Fargues a signé une performance remarquable en décrochant la médaille de bronze alors qu'il n'était que tête de série n°29. Il avait notamment battu le futur champion de France dès les phases de poules.

En cadets, Raphaël Mroz a lui aussi remporté le bronze en double avec Liam Bouchoir, éliminés seulement par les futurs champions de France en demi-finale. Ces résultats confirment la qualité de la formation mise en place au CAM Bordeaux TT autour des frères Thomas Lavergne et Paul Lavergne, deux entraîneurs diplômés de haut niveau qui accompagnent la progression des jeunes talents bordelais.

Trois médailles aux championnats de France cette saison, c'est un immense exploit et une immense fierté pour le club, a salué Thomas Lavergne, directeur sportif du CAM Bordeaux TT, heureux de voir récompensé le travail de formation mené depuis plusieurs années. Malgré les abonnements, ils permettent de soutenir le travail des 250 journalistes de notre rédaction qui s'engagent à vous proposer chaque jour une information de qualité, fiable et complète





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