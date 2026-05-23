Nathalie Marquay-Pernaut defends women who accuse Patrick Bruel

Nathalie Marquay-Pernaut, who has a history with Patrick Bruel, speaks out against the accusations of sexual assault and harassment against him.

Je ne vois pas pourquoi Flavie Flament mentirait : Nathalie Marquay-Pernaut sort du silence après les accusations qui visent son ex, Patrick Bruel ce vendredi 22 mai 2026, Nathalie Marquay-Pernaut s'est exprimée sur les accusations de viols et d'agressions sexuelles qui visent Patrick Bruel , avec qui elle a entretenu une relation dans le passé.

Vidéo Femme Actuelle - FEMME ACTUELLE - "La tournée de la honte" : une pétition réclame l’annulation des concerts de Patrick Bruel après des accusations d'agressions sexuellesle 18 mars 2026, une trentaine de femmes ont témoigné contre l'artiste, et, avait-il écrit sur Instagram le 17 mai 2026.

"Moi, je veux la défense des femmes, c'est sûr. J'attends.

", Nathalie Marquay-Pernaut a assuré ne pas avoir été victime du comportement du chanteur. Cela n'empêche pas la mère de famille de prendre la défense des femmes qui ont porté plainte contre l'artiste. Que justice se fasse et très vite parce qu'il y a beaucoup de femme





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Nathalie Marquay-Pernaut Patrick Bruel Accusations Sexual Assault Harassment

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