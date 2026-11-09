Natasha St-Pier : Vie de famille, nationalité et album religieux

Natasha St-Pier révèle les détails de sa vie familiale, son obtainment de la nationalité française et la sortie d'un album dédié à Sainte Thérèse de Lisieux.

La chanteuse québécoise Natasha St-Pier a confirmé son ancrage en France à travers plusieurs annonces majeures. Elle a partagé des détails intimes sur sa vie familiale et a révélé avoir obtenu la nationalité française après deux décennies de résidence.

Obtention de la nationalité française

L'artiste de 45 ans a déclaré avoir finalisé ses démarches administratives pour devenir citoyenne française. Elle a souligné que ce processus était complexe et qu'elle n'a bénéficié d'aucun privilège. Natasha St-Pier a insisté sur la rigueur de ces étapes, mentionnant avoir passé les épreuves de langue et de culture générale.

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Elle a cité spécifiquement la connaissance du château de Versailles comme l'un des sujets d'examen. La chanteuse a expliqué que cette démarche était essentielle pour participer pleinement à la vie locale. Elle souhaitait pouvoir voter et effectuer les papiers administratifs pour son fils.

La trilogie musicale dédiée à Sainte Thérèse

Le lundi 9 novembre, Natasha St-Pier a promu la sortie d'un nouvel album consacré à Sainte Thérèse de Lisieux. Ce projet représente le troisième et dernier volet de sa trilogie musicale sur ce sujet. Elle avait entamé cette série de compositions plus de dix ans auparavant.

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La chanteuse prévoit une tournée de Noël dans les églises françaises pour rencontrer son public. Cette étape marque un retour aux sources spirituelles et musicales pour l'artiste installée dans le pays depuis vingt ans. Elle a affirmé avoir passé autant d'années en France qu'au Canada.

Dynamic familiale avec Vincent Bidal et Bixente

Natasha St-Pier a également discuté de la relation entre son fils Bixente et son compagnon, Vincent Bidal. Elle a précisé que Vincent faisait très attention à ne pas prendre la place du père biologique. Cette approche vise à respecter les liens existants tout en créant un climat familial sain.

Le jeune homme, qui est entré en 6e, possède la nationalité française, tout comme son père. La chanteuse a évoqué les bons moments partagés en famille lors de célébrations récentes. Elle a confirmé que Bixente est baptisé mais qu'elle ne l'oblige pas à pratiquer une religion.

Nouvelle émission sur France 2 et France.tv

La chanteuse a annoncé une nouvelle opportunité professionnelle sur les réseaux sociaux. Le lundi 26 octobre 2026, elle a révélé qu'elle présenterait une émission sur France 2 et France.tv. Ce projet était visiblement attendu avec impatience par l'artiste.

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Cette annonce s'ajoute à sa carrière artistique continue, bien qu'elle ait évoqué des défis passés. Elle a également commenté son rôle de mère et les questions éducatives. Son parcours professionnel reste actif avec des performances prévues et des projets audiovisuels en cours de développement pour les mois à venir.