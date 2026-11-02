Natacha Cyrulnik présente son documentaire sur l'hôtel disparu de Martigues

La réalisatrice Natacha Cyrulnik dévoile les extraits de son film sur l'hôtel disparu entre Lavéra et Ponteau, accompagné de l'autrice Sophie Bertran de Balanda.

La réalisatrice Natacha Cyrulnik présentera les extraits de son film documentaire en cours de réalisation le mardi 3 novembre 2026 au cinéma La Cascade. Cet événement marque une étape importante dans la resurrection d'un lieu emblématique de l'histoire locale, oublié par le temps mais ravivé par le cinéma. L'œuvre s'attache à l'histoire de l'hôtel Ponteau, une structure majeure qui a marqué la vie sociale et économique de la région pendant plusieurs décennies.

Un lieu industriel et naturel préservé

Le grand établissement nommé Ponteau a été construit en 1962 avant d'être définitivement détruit en 2011 après cinquante ans d'existence. Ce lieu se situait sur un territoire unique au croisement de l'industrie et de la nature, offrant un cadre exceptionnellement contrasté pour les visiteurs et les résidents de passage. L'établissement était destiné aux marins, aux ouvriers qui ont investi l'endroit, aux équipes sportives, aux équipes de cinéma, aux familles qui venaient se restaurer.

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On y a vu Bernard Paul, Marina Vlady et de nombreuses autres personnalités venues profiter de l'atmosphère particulière des lieux. L'histoire de ce bâtiment est désormais documentée dans un livre paru en 2021 avec le concours de la Ville, enrichi de nombreuses illustrations : photos de l'époque, cartes, documents et aquarelles de l'autrice. Le film en chantier sera présenté ce mardi 3 novembre 2026, à 18 h 30, au cinéma La Cascade par la réalisatrice.

Témoignages et recherche historique

En résidence artistique à Martigues, Natacha Cyrulnik prépare un film documentaire sur ce grand hôtel disparu entre Lavéra et Ponteau. Elle explique avoir découvert l'histoire de ce lieu à travers le livre de Sophie Bertran de Balanda, architecte de la Ville à la retraite. Mon film est mon défi, j'ai interrogé des gens qui témoignent, notamment : un barman, le cuisinier, un garçon qui y passait ses vacances, un réceptionniste, des gens qui se sont mariés dans ce lieu, un photographe.

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Sophie Bertran de Balada a beaucoup fréquenté ce lieu ; aussi est-elle présente ce mardi pour en expliquer les circonstances et partager sa connaissance approfondie de l'architecture et de la vie sociale qui y régnait. L'enseigne de l'hôtel, dont il ne reste que les trois lettres H.O.T. appuyées contre un vieux mur de soutènement en pierres sèches scellées avec de la terre argileuse sur près de trois mètres de hauteur, sert de couverture symbolique au livre de référence. Le 20 mars 2012, c'est tout ce qu'il reste de l'enseigne de l'hôtel.

Réponses aux questions historiques

Autrice et réalisatrice ressuscitent en quelque sorte le bâtiment pour trouver un sens à cette histoire. Des questions fondamentales restent au cœur du projet : situé au milieu d'un site industriel, pourquoi un grand hôtel y a-t-il été construit ? Que s'y est-il passé pendant cinquante années d'activité ? Pourquoi a-t-il été détruit 50 ans plus tard ? Le film cherche à répondre à ces interrogations en mêlant archives et souvenirs.

L'événement au cinéma La Cascade accueillera également le producteur du film Luc Joulet et Florian Salazar-Martin, adjoint à la culture. L'entrée est libre pour ce rendez-vous culturel qui permet au public de poser des questions à la réalisatrice et à l'autrice. Cet événement s'inscrit dans une dynamique plus large de valorisation du patrimoine local et de transmission de la mémoire collective aux nouvelles générations.