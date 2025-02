Nassourdine Imavov : Numéro 1 des poids moyens, mais faut-il attendre pour un combat pour le titre ?

Nassourdine Imavov est numéro 1 des poids moyens à l'UFC, mais une opportunité pour le titre pourrait ne pas se présenter immédiatement. Le Français devra peut-être patienter, face à l'attente du combat de Khamzat Chimaev pour le titre.

Après sa victoire spectaculaire face à Israel Adesanya et la défaite de Sean Strickland contre Dricus Du Plessis samedi, Nassourdine Imavov est désormais numéro 1 de la catégorie des poids moyens, juste derrière le champion sud-africain. Malgré cette position enviable, il devra peut-être encore patienter avant de se battre pour le titre. Sa victoire par KO face à la légende Israel Adesanya l'avait propulsé à la deuxième place des poids moyens.

Mais après l'affrontement entre Dricus Du Plessis et Sean Strickland, samedi dans l'événement principal pour la ceinture à Sidney, Nassourdine Imavov n'a plus que le champion sud-africain devant lui. Si la première place est la position idéale pour obtenir une chance de combattre pour le titre, le Français pourrait devoir rester dans l'attente avant de défier Du Plessis. Le Suédois Khamzat Chimaev, numéro 3 de la catégorie et superstar de l'UFC, attend également un combat pour le titre qu'il s'est fait promettre en janvier par Dana White, le président de l'organisation. Son invincibilité dans la cage (8 victoires en autant de combats) et ses succès impressionnants face à des noms comme Kamaru Usman et Robert Whittaker lui confèrent un avantage certain. Du Plessis attend Chimaev. Sans indiquer sa préférence, le champion Du Plessis a confirmé cette tendance après sa victoire face à Strickland. « Nous savons tous ce qui va se passer, confie le Sud-Africain. Ce que je pense n'a pas d'importance. D'après vous, qu'est ce qui rapportera le plus d'argent ? Moi contre Khamzat, ou moi contre Imavov ? » Une logique que Imavov a rapidement démontée sur son compte X. « C'est ça l'UFC, permettre aux meilleurs de devenir champions, peu importe leur renommée, tu en es un bon exemple. Tu en as profité et maintenant tu fermes la porte. (...) Khamzat ou moi, ton heure viendra. » Si Chimaev obtient sa chance de titre, « Nass » aura alors deux solutions. Il pourrait temporiser et attendre le vainqueur du combat entre Chimaev et Du Plessis, ou bien réclamer une revanche face à Sean Strickland, qui l'avait battu par décision unanime en janvier 2023. Récemment invité sur le plateau de Clique, Imavov a confirmé qu'il avait la ceinture en ligne de mire.





