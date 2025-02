Nasser Al-Khelaïfi Mis en Examen dans une Affaire de Tentative de Manipulation de Vote

Le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, a été mis en examen pour complicité d'abus de pouvoir dans une enquête sur une possible tentative d'Arnaud Lagardère de modifier un vote crucial du fonds qatari actionnaire de son groupe en 2018.

Le président du Paris Saint-Germain ( PSG ), Nasser Al-Khelaïfi , a été mis en examen le 5 février dernier pour complicité d' abus de pouvoir dans une enquête portant sur une possible tentative d' Arnaud Lagardère en 2018 de modifier un vote crucial du fonds qatari actionnaire de son groupe.

Selon l'Agence France-Presse (AFP), qui cite une source proche du dossier, Al-Khelaïfi est également mis en examen pour complicité d'achat de vote et d'atteinte à la liberté du vote, ainsi que pour complicité d'abus de pouvoirs. La justice s'interroge sur le rôle d'Al-Khelaïfi, s'il n'a pas utilisé son influence pour que le fonds souverain de l'émirat qatari (QIA), actionnaire majoritaire du groupe Lagardère à l'époque, change de position en 2018 au cours d'une dispute interne sur la gouvernance du groupe.Ce changement de position aurait été obtenu en échange de contreparties. Une source proche du dirigeant qatari a démenti ces accusations et affirmé que cette affaire n'a aucun lien avec Al-Khelaïfi. Selon cette source, il serait impliqué dans le dossier uniquement en tant que nom célèbre et serait victime d'un processus fallacieux. Nasser Al-Khelaïfi a lui-même réfuté toute implication dans cette affaire lors de son interrogatoire mercredi dernier devant les enquêteurs. Il a déclaré s'être trouvé au milieu d'une affaire sans lien avec lui, basée uniquement sur une communication téléphonique concernant un problème avec le Qatar. Il a rajouté que son rôle s'est limité à transmettre cette question.Au-delà de cette affaire Lagardère, Nasser Al-Khelaïfi est impliqué dans plusieurs autres affaires judiciaires. La mise en examen de Al-Khelaïfi pour corruption dans le dossier des candidatures du Qatar aux Mondiaux d'athlétisme 2017 et 2019 a été définitivement annulée mi-février 2023 par la Cour de cassation, qui a jugé la justice française incompétente pour engager des poursuites à son encontre. Des juges d'instruction parisiens se penchent sur les accusations d'enlèvement et de séquestration au Qatar dont dit avoir été victime le lobbyiste franco-algérien Tayeb Benabderrahmane. Le patron du PSG réfute ces accusations et a porté plainte.





