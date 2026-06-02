Narwal Flow 2 : une seconde génération plus ambitieuse

Le Narwal Flow 2, la deuxième génération de ce robot aspirateur laveur, conserve son arme principale, une serpillière à chenille lavée en continu, mais gagne en puissance, en automatisation et en intelligence. Il vise clairement les meilleurs robots aspirateurs laveurs du marché et adopte une esthétique plus affirmée que celle de son prédécesseur. Le robot dispose d'une serpillière à chenille qui se rapproche des modèles à rouleau et utilise de l'eau fraîche durant le nettoyage.

Après un premier Flow convaincant sur le lavage des sols , Narwal revient avec une seconde génération encore plus ambitieuse. Le Narwal Flow 2 conserve son arme principale, une serpillière à chenille lavée en continu, mais gagne en puissance, en automatisation et en intelligence.

Grâce à ses nouveaux atouts, il vise clairement les meilleurs robots aspirateurs laveurs du marché. Reste à savoir s'il est équipé pour faire face à la concurrence particulièrement rude. Le Narwal Flow 2 adopte une esthétique plus affirmée que celle de son prédécesseur, avec une station plus verticale et une bande LED pour communiquer l'état du robot. Le robot adopte une ligne plus lisse et dispose d'une serpillière à chenille qui se rapproche des modèles à rouleau.

Le système FlowWash utilise une serpillière à chenille qui peut s'étendre pour mieux atteindre les bords et utilise de l'eau fraîche durant le nettoyage





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