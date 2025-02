Narendra Modi à la Maison Blanche: entre complicité et tensions commerciales

Le Premier ministre indien Narendra Modi tente de renforcer les liens avec Donald Trump malgré les tensions commerciales et les divergences sur des dossiers stratégiques.

Le Premier ministre indien, Narendra Modi , après avoir noué une relation d'amitié très démonstrative avec Donald Trump pendant son premier mandat, tente jeudi d'échapper aux foudres commerciaux du président américain à l'occasion d'une visite à la Maison Blanche.

Donald Trump a prédit des « accords commerciaux merveilleux » avec l'Inde au début de leur réunion dans le Bureau ovale, en présence entre autres du désormais incontournable Elon Musk, et a aussi évoqué des achats de pétrole et de gaz américain. Narendra Modi a lui assuré ressentir « le même attachement, la même confiance et le même enthousiasme » que lors du premier mandat de Donald Trump, qui avait été marqué par une relation particulièrement amicale entre les deux dirigeants. « Traditionnellement, l'Inde est le pays qui a les plus hauts droits de douane », avait toutefois déploré le milliardaire républicain avant la rencontre. « Nous allons en parler ». Donald Trump a dévoilé jeudi un plan visant à mettre en place, à terme, des droits de douane « réciproques » et imposer aux produits qui arrivent aux États-Unis le même niveau de taxes que ce que le pays d'origine fait peser sur les produits américains, ce dans le monde entier. Narendra Modi participera, fait rare, à une conférence de presse conjointe avec Donald Trump à 17H10 locales (22H10 GMT). - Musk, Modi et les enfants - Il s'est déjà entretenu avec le milliardaire de la technologie Elon Musk, dont les efforts agressifs en tant que bras droit de Donald Trump pour remanier la bureaucratie fédérale ont suscité de vives critiques. Le président américain, interrogé sur le sujet, n'a pas dit si l'homme le plus riche du monde avait rencontré Narendra Modi en tant que représentant du gouvernement américain ou à titre privé en tant qu'entrepreneur, à l'heure où les activités d'Elon Musk éveillent des soupçons de conflit d'intérêt. « Ma rencontre avec Elon Musk à Washington DC a été excellente », a écrit jeudi le Premier ministre indien dans un post sur X assorti de photos de la réunion. Sur l'un des clichés, les deux hommes se serrent la main devant des drapeaux américain et indien, dans un geste qui évoque une rencontre diplomatique officielle. Sur une autre photographie, l'on voit Narendra Modi et Elon Musk, avec d'un côté la délégation indienne, et face à elle trois jeunes enfants assis sur des chaises, dont le petit « X », le fils du multimilliardaire, qui avait déjà suscité un vif intérêt médiatique en accompagnant son père mardi soir lors d'une apparition dans le Bureau ovale. - Gages de bonne volonté - Les États-Unis ont accusé en 2024 un déficit de 45,6 milliards de dollars dans les échanges de biens avec l'Inde, en hausse par rapport à 2023, selon le gouvernement américain. Le commerce et les droits de douane, les relations avec la Russie ou l'immigration apparaissent comme autant de sources potentielles de tensions bilatérales. Mais l'Inde a déjà donné des gages de bonne volonté. New Delhi a par exemple accepté le rapatriement de 110 migrants expulsés par les États-Unis, à bord d'un avion militaire américain. Les deux dirigeants discuteront également du renforcement du groupe dit « Quad », une alliance en matière de sécurité dans la région Asie-Pacifique, qui inclut également le Japon et l'Australie. L'Inde doit accueillir dans le courant de l'année les dirigeants de ce groupe, considéré comme un contrepoids au renforcement militaire de la Chine. A grands renforts d'accolades, d'effusions et de compliments publics, Narendra Modi et Donald Trump ont mis en scène leur complicité pendant le premier mandat du milliardaire américain à la Maison Blanche, de 2017 à 2021. La presse américaine avait alors parlé de « bromance », contraction entre « brother » (frère) et « romance ». Le dirigeant indien avait en particulier accueilli un Donald Trump visiblement réjoui pour une visite d'État en 2020, durant laquelle il avait participé à un grand rassemblement dans l'État natal de Narendra Modi, le Gujarat.





Boursorama / 🏆 38. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Narendra Modi Donald Trump Etats-Unis Inde Commerce Droits De Douane Relations Diplomatiques Quad Elon Musk

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Donald Trump, Entre Maison Blanche et Mar-a-Lago: Un Président Golfiste ?Après son investiture, Donald Trump prévoyait de passer beaucoup de temps à Mar-a-Lago, sa propriété en Floride, préférant y recevoir des personnalités politiques et étrangères. Si certains proches affirment qu'il compte se concentrer davantage sur ses fonctions présidentielles, il reste un fervent amateur de golf et pourrait continuer à organiser des rencontres politiques sur ses terrains.

Lire la suite »

Elections à New Delhi : Narendra Modi à l’assaut d’une capitale qui lui résisteMercredi 5 février, 15 millions d’Indiens sont appelés aux urnes pour renouveler l’Assemblée législative de la région de Delhi et départager la formation du populaire leader local Arvind Kejriwal, et le parti hindou du Premier ministre.

Lire la suite »

Inde : le premier ministre Narendra Modi se baigne pour le pèlerinage de la Kumbh MelaVIDÉO - Avec plus de 400 millions de pèlerins estimés, la Kumbh Mela est présentée comme le plus grand rassemblement religieux de tous les temps, selon les hindous.

Lire la suite »

Visite d'État d'Emmanuel Macron et Narendra Modi à MarseilleLe président français Emmanuel Macron accueillera le Premier ministre indien Narendra Modi à Marseille les 11 et 12 février. Les deux chefs d'État inaugureront le nouveau consulat général d'Inde en France et rendront hommage aux soldats indiens morts lors de la Première Guerre mondiale. Ils visiteront également le Port de Marseille et Iter (Saint-Paul-lez-Durance).

Lire la suite »

Visite d'État du Premier ministre indien Narendra Modi en FranceLe Premier ministre indien Narendra Modi effectuera une visite d'État en France du mardi 18 au mercredi 19 juillet 2023. Il rencontrera le président Emmanuel Macron dans les Bouches-du-Rhône pour des discussions sur l'intelligence artificielle, les affaires économiques, la coopération militaire et les projets énergétiques.

Lire la suite »

Inde : après plus de deux décennies, le BJP de Narendra Modi reconquiert New DelhiLe parti du premier ministre indien a nettement remporté les élections dans la province de Delhi, une première depuis 1998. Un résultat qui renforce le Bharatiya Janata Party (BJP), huit mois après des élections législatives décevantes en 2024.

Lire la suite »