Narcissisme : deux visages, deux conséquences destructrices

Une étude menée auprès de 328 adultes a révélé que le narcissisme ne se limite pas aux hommes et peut avoir des conséquences destructrices chez les femmes. Les femmes narcissiques peuvent être plus agressives et violentes, tandis que les hommes narcissiques peuvent exercer une violence psychologique.

Cette étude publiée dans la revue Sex Roles vient bousculer une idée bien ancrée : celle d’un narcissisme essentiellement masculin. Menée auprès de 328 adultes, cette étude révèle que si les formes d’expression varient selon le genre, les conséquences, elles, sont tout aussi destructrices.

Chez les femmes, ce narcissisme prend une forme vulnérable et plus discrète, mais il n’en est pas moins dangereux, notamment dans le cadre des relations de couple. Les deux visages du narcissisme, selon le genre L’étude menée par l’équipe de chercheurs a révélé que les hommes tendent à manifester des traits narcissiques grandioses. Ce type de personnalité est associé à une forme de violence psychologique : intimidation, contrôle, manipulation affective.

Mais, contrairement aux idées reçues, ces hommes ne sont pas forcément les plus enclins à recourir à la violence physique. Chez les femmes, en revanche, les résultats ont surpris les chercheurs. Le narcissisme, quand il est vulnérable, se traduit par une agressivité bien réelle. Les femmes narcissiques apparaissent fragiles, en demande d’attention et d’affection.

Pourtant, sous cette façade, certaines dissimulent des comportements d’une grande toxicité. Et ces violences, bien qu’invisibilisées, peuvent être tout aussi destructrices que celles exercées par des hommes violents. La violence féminine, une réalité méconnue L’échantillon de l’étude (176 femmes et 152 hommes) a permis d’évaluer le lien entre traits narcissiques et comportement en couple.

Tandis que les hommes narcissiques montraient une propension plus élevée à manipuler leur partenaire sur le plan psychologique, les femmes présentant un narcissisme vulnérable se sont révélées davantage impliquées dans des actes de violence physique, sexuelle et verbale. Pourquoi ces violences passent-elles souvent inaperçues ? Parce que les codes sociaux valorisent encore l’image de la femme bienveillante, maternelle, passive. Or, ce masque social peut être une arme.

L’étude évoque des comportements précis, souvent invisibles ou minimisés : Ces tactiques permettent parfois à certaines femmes narcissiques d’échapper à toute responsabilité, voire de se positionner en victime, rendant leur violence encore plus difficile à identifier. Une remise en question salutaire Ce que montre l’étude, c’est que le genre ne protège pas du narcissisme, ni de ses dérives. Et que sous-estimer le danger que peuvent représenter certaines femmes narcissiques revient à ignorer une part essentielle des violences conjugales.

Le stéréotype de l’homme bourreau et de la femme victime ne suffit plus à expliquer la complexité des dynamiques toxiques au sein des couples. Les auteurs de l’étude insistent sur l’importance de reconnaître cette réalité pour mieux la combattre : Notre recherche remet en question le stéréotype selon lequel les femmes sont toujours les victimes des relations abusives. En analysant de manière plus fine les traits narcissiques féminins, il devient possible de détecter plus tôt ces comportements destructeurs.

Loin des clichés, cette étude offre une vision plus équilibrée et nuancée des violences conjugales. Une vision nécessaire pour protéger tous les partenaires, quels que soient leur genre ou leur apparence





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