Cofiroute et Bison Futé annoncent des fermetures nocturnes du 30 novembre au 4 décembre 2026 sur le périphérique de Nantes et l'autoroute A11. Découvrez les itinéraires de déviation et les détails des travaux de maintenance.

Deux entités clés, Cofiroute et Bison Futé , ont joint leurs communications pour informer les usagers de la route concernant les perturbations à venir dans la région nantaise. Les travaux d'entretien de la chaussée menés par Cofiroute sur l'autoroute A11 et le périphérique nord de Nantes vont obliger la fermeture nocturne de plusieurs sections stratégiques. Cette mesure s'appliquera officiellement du lundi 30 novembre au vendredi 4 décembre 2026.

Mécanisme des fermetures nocturnes du 30 novembre au 4 décembre 2026

La fermeture de la circulation sur le périphérique de Nantes et l'autoroute A11 concernera spécifiquement les nuits s'étendant du lundi 30 novembre au jeudi 3 décembre 2026. Ces aménagements nocturnes sont nécessaires pour assurer la maintenance de la chaussée par la société gestionnaire. Bison Futé confirme que ces interruptions sont indispensables à la sécurité des infrastructures et des travailleurs.

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Pour le sens Paris vers Nantes , l'autoroute A11 ainsi que le périphérique nord seront fermés, y compris leurs voies d'accès. Cette fermeture s'étendra de la porte de Rennes numéro 37 jusqu'à l'échangeur numéro 22 de Vieilleville . Les conducteurs empruntant cette direction devront donc anticiper un trajet plus long ou chercher une alternative avant d'atteindre ce point de blocage.

Inversement, pour le sens Nantes vers Paris, les fermures touchent également l'autoroute A11 et le périphérique nord . Cette restriction de circulation va de la porte de Rennes numéro 37 jusqu'à l'échangeur de la Bérangerais numéro 25. La logique de Cofiroute est de bloquer les flux lors des heures de faible trafic pour minimiser l'impact global sur la mobilité quotidienne des résidents et des passants.

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Itinéraires de déviation pour les usagers du périphérique Est N844

Les usagers naviguant sur le périphérique Est intérieur (N844) devront faire face à une fermeture de la porte de la Chapelle numéro 39 à la porte de Gesvres numéro 38. Parallèlement, le périphérique Est extérieur (N844) sera fermé entre la porte de la Beaujoire numéro 40 et la porte de Gesvres numéro 38. Ces deux secteurs critiques du réseau seront isolés les uns des autres durant la période des travaux.

Depuis la nationale 137 (N137) sur l'échangeur de la porte de Rennes numéro 37, une double fermeture affectera également les bretelles d'accès. La bretelle permettant de rejoindre Paris ainsi que celle permettant de rejoindre Nantes seront coupées. Cette situation force les conducteurs à intégrer le réseau métropolitain pour contourner ces points noirs de la circulation nocturne.

Les conducteurs en provenance de Vannes qui souhaitent se rendre à Paris doivent emprunter le réseau métropolitain à partir de la porte de Rennes numéro 37. Leur itinéraire les conduit jusqu'à la porte de la Chapelle numéro 40, puis utilise la N844 jusqu'à la porte d' Anjou numéro 43. De là, ils rejoignent l' A811 vers la porte de Vieilleville numéro 22 pour retrouver leur route habituelle.

Stratégies alternatives pour les conducteurs en provenance de Rennes et Paris

Les conducteurs venant de Rennes continueront sur la N137 vers Nantes . Ils intègreront ensuite le réseau métropolitain jusqu'à la porte de la Chapelle numéro 39. Le trajet continue par la N844 jusqu'à la porte d' Anjou numéro 43, avant d'utiliser l' A811 vers la porte de Vieilleville numéro 22. Cette déviation permet de maintenir la connectivité régionale malgré les fermetures de Cofiroute .

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Pour les usagers venant de Nantes et voulant accéder à l' A11 en direction de Paris , la procédure est similaire. Ils emprunteront le réseau métropolitain jusqu'à la porte de la Chapelle numéro 39. La suite du trajet se fait sur la N844 jusqu'à la porte d' Anjou numéro 43, puis via l' A811 vers la porte de Vieilleville numéro 22. Ce tracé précis est recommandé par Bison Futé pour éviter les bouchons aux points de fermeture.

Conseils de prudence et impact des travaux de Cofiroute sur l'autoroute A11

Bison Futé rappelle fermement que ces fermetures sont établies pour la sécurité des usagers et celle des intervenants de Cofiroute . Les conducteurs sont invités à faire preuve d'une prudence accrue et à suivre strictement les consignes des gestionnaires routiers. Le respect de ces directives permet de garantir une fluidité relative dans un contexte de restrictions importantes.

Les usagers provenant de Paris et voulant rejoindre leur destination finale doivent dévier depuis l' A11 à l'échangeur numéro 22 de Vieilleville . Ils emprunteront l' A811 jusqu'à la porte d' Anjou numéro 43. Le trajet continue sur la N844 en périphérique extérieur vers la porte de la Beaujoire numéro 40. Ils intègrent ensuite le réseau métropolitain jusqu'à la porte numéro 37 de Rennes pour reprendre leur course.

Enfin, les conducteurs venant de la N844 Périphérique Est extérieur et désirant se rendre vers Rennes ou Vannes doivent effectuer une manœuvre spécifique. Ils seront déviés depuis la N844, porte de la Beaujoire numéro 40, vers le réseau métropolitain. Leur trajet les mènera jusqu'à la porte de Rennes numéro 37, où ils retrouveront leur destination d'origine sans avoir à traverser les zones de travaux interdites par Cofiroute .