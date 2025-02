Nanterre met en lumière le Bail Réel Solidaire (BRS) face à la crise du logement

La ville de Nanterre organise un salon pour présenter le Bail Réel Solidaire (BRS), une alternative économique et durable pour accéder à la propriété dans un contexte de forte pénurie immobilière.

Alors que l'Île-de-France traverse une grave pénurie immobilière, certaines villes cherchent à endiguer la crise en proposant de nouvelles solutions à leurs habitants. Nanterre (Hauts-de-Seine) organise, pour la première fois, vendredi 14 et samedi 15 février 2025, un salon de l'accession à la propriété et du Bail Réel Solidaire ( BRS ) à l'Arborétum. Ce dispositif, souvent méconnu mais prometteur, sera présenté lors de cet événement.

De nouvelles solutions sont mises en place depuis plusieurs années pour répondre à la crise du logement : transformation de bureaux vides en habitations, encadrement des loyers, construction de bâtiments neufs. Nanterre va plus loin, à l'instar de Bourg-la-Reine avec son futur écoquartier, en imposant aux promoteurs d'intégrer du BRS dans les nouvelles résidences. Actuellement, sept projets immobiliers sont en cours dans différents quartiers de la ville, avec 181 logements en BRS.Ce dispositif est une réponse à la hausse des prix de l'immobilier ces dernières années, notamment dans les Hauts-de-Seine, où le prix d'achat au m² avoisine les 6 500 euros. En novembre 2024, lors d'une réunion annuelle, les acteurs de l'immobilier ont exprimé leurs inquiétudes face à la « très grave crise du logement ». Les loyers élevés et l'offre insuffisante ont été pointés du doigt. Le BRS a été créé pour rompre ce cercle vicieux. Il sépare le prix du foncier (le terrain) de celui du logement. L'acquéreur devient propriétaire de son bien, mais reste locataire du terrain, géré par un Organisme Foncier Solidaire (OFS). Cette séparation réduit le prix d'achat jusqu'à 30 % par rapport au marché. En échange de l'utilisation du terrain, l'acheteur paie une modeste redevance mensuelle à l'OFS.Pour sensibiliser et informer ses habitants à ce mécanisme, la municipalité organise son premier salon de l'accession à la propriété et du BRS. L'objectif est de présenter aux futurs acquéreurs les avantages du BRS et de leur fournir des informations pratiques pour y accéder. Des représentants d'organismes fonciers solidaires, des promoteurs et des experts immobiliers seront présents pour répondre aux questions et expliquer le fonctionnement du dispositif. « Ce salon est un nouvel outil en faveur de notre ambitieuse politique en faveur d’un logement abordable pour tous », explique le maire de Nanterre, Raphaël Adam. En soutenant ce type d’initiative, la commune montre sa volonté de s’attaquer à un secteur où les solutions classiques semblent épuisées et où devenir propriétaire devient de plus en plus difficile





