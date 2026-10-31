Nanterre 92 renverse la JL Bourg sur un tir de Xavier Castañeda au buzzer

Dans un match tendu de Betclic ELITE, Nanterre 92, jouant à sept joueurs, renverse la JL Bourg-en-Bresse grâce à un tir décisif de Xavier Castañeda. Bourg, menant de 21 points, s'effondre face à la résilience francilienne et à l'expérience de son ancien joueur.

Dans un suspense haletant qui a retenu l'attention de tous les passionnés de basket-ball, le match de Betclic ELITE opposant la JL Bourg-en-Bresse au Nanterre 92 a connu une conclusion des plus dramatiques.

Au terme d'une seconde période extrêmement disputée et chargée d'émotions, la JL Bourg a subi un revers dévastateur sur sa propre table, face à son ancien héros, Xavier Castañeda. Pour le club nanterrien, la victoire n'a été possible que grâce à une résilience exceptionnelle, alors qu'ils ont dû se contenter de seulement sept joueurs professionnels disponibles sur le parquet.

Also read Nanterre décimé par les blessures : un pigiste recherché après le forfait de J'Wan Roberts

Tir décisif de Xavier Castañeda

C'est finalement sur un tir décisif au buzzer, réalisé par Xavier Castañeda, que Nanterre a pu soulever le trophée de cette rencontre, mettant fin à la domination apparente de ses adversaires de la Bresse. La situation était particulièrement critique pour les Franciliens, qui ont dû faire face à l'absence de plusieurs joueurs importants, dont certains des nouveaux venus qui étaient déjà blessés.

Le destin du match s'est joué entre les mains d'un ancien joueur emblématique du club, rappelant à tous la puissance de la nostalgie sportive et l'impact émotionnel des retours enfanins dans les arènes de haut niveau. Au début de l'épreuve, tout laissait croire que la JL Bourg-en-Bresse allait plier le suspense rapidement.

Advertisement

Portée par une adresse remarquable au tir, notamment grâce à des performances individuelles exceptionnelles, l'équipe de la Bresse a pris une avance confortable, atteignant les vestiaires avec une dizaine de points d'avance à la mi-temps, le score étant de 56 à 47 après vingt minutes de jeu. Cette supériorité numérique et technique était encore renforcée par l'absence provisoire de Lionel Gaudoux, blessé à l'épaule, ce qui aurait dû être un avantage supplémentaire.

Réaction surprise des Franciliens

Malgré cela, la prudence restait de mise pour les joueurs bressans. Hugo Robineau a d'ailleurs exprimé ses regrets, soulignant que la complaisance pouvait être dangereuse. Les rangs franciliens se sont rapidement resserrés, parvenant à ne concéder que dix-huit points lors de la dernière période.

Si des occasions manquées ont permis à Nanterre de rester dans la course, le match est devenu une affaire de série, avec une série de huit points consécutifs pour la Bresse qui a temporairement calmé les ardeurs adverses. Cependant, la JSF a réagi avec une vigueur surprenante, transformant la dynamique de la rencontre en faveur des visiteurs.

La fin du match a été marquée par des sueurs froides pour les Nanterriens, alors qu'un prodige de dix-sept ans, signant dix-sept points et cinq rebonds comme meilleur marqueur de la JL Bourg, remettait les siens dans le match grâce à un dunk ravageur et un tir à trois points crucial avec moins d'une seconde restante. Le score était alors de 98 à 98, et l'enceinte bressane semblait se diriger vers une prolongation inévitable.

Advertisement

Victoire tardive de Nanterre 92

C'était sans compter sur la détermination de Xavier Castañeda, déjà désigné MVP de la rencontre. L'américain a littéralement refroidi son ancienne maison en marquant le panier de la victoire à moins d'une seconde du buzzer, portant le score final à 101 à 98. Cette défaite laisse des traces profondes dans les rangs de l'Ain, la JL Bourg ayant gaspillé une avance de vingt et un points et perdu Lionel Gaudoux sur blessure.

Arthur Puybertier, journaliste rookie de BeBasket, a couvert cet événement depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, apportant son analyse éclairée sur les enjeux du sport et l'actualité du basket-ball de la Nationale 1 jusqu'à la Betclic ELITE et l'Euroleague. Cette soirée restera dans les mémoires comme un exemple parfait de la persévérance et de l'impact des joueurs expérimentés sur les jeunes talents.