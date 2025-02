Nans et Mouts au CJD 47 : Une soirée d'immersion et de dépassement de soi

Le Centre des Jeunes Dirigeants du Lot-et-Garonne (CJD 47) accueille les célèbres animateurs Nans et Mouts pour une conférence inspirante le 27 mars 2025. L’objectif : encourager les jeunes dirigeants à sortir de leur zone de confort et à se réinventer.

Le centre des jeunes dirigeants du Lot-et-Garonne fait un choix audacieux pour sa conférence 2025. Après le succès des éditions précédentes, le CJD 47 accueille à nouveau deux personnalités célèbres : Nans Thomassey et Guillaume Tisserand-Mouton, alias Nans et Mouts.

Les deux animateurs de l'émission « Nus et culottés », diffusée sur France 5 depuis 2012, seront présents le 27 mars au CGR d’Agen pour « une immersion inspirante au cœur du dépassement de soi, avec un message fort : explorer l’inconnu pour se réinventer ». 400 participants sont attendus. Sortir de sa zone de confort sera le maître-mot de la soirée, qui vise à inciter les jeunes dirigeants à prendre des risques (calculés) pour innover et franchir leurs propres limites. « En France, on ne vit pas nos plus belles années. Il y a moins d’échanges sociaux et on est plus sur nos téléphones. Nans et Mouts incarnent cette capacité à s’affranchir des contraintes et des peurs. Dans leur émission, ils partent de rien et rencontrent sur leur chemin des personnes qui leur tendent la main », souligne Aurélie Doumenc, coprésidente du CJD 47. La soirée sera animée de 19h à 22h par l’humoriste Didou, passé par le Jamel Comedy Club actuellement en tournée avec son spectacle « On n’est pas bien là ? ». Dans le même temps, l’artiste Mike, alias MC7942, réalisera un live painting. Les bénéfices tirés de l’œuvre à l’issue d’une vente aux enchères seront versés à deux associations caritatives locales. Le centre des jeunes dirigeants du Lot-et-Garonne organise généralement tous les deux ans une conférence afin de faire grandir ce mouvement. Avec deux coprésidentes dont le mandat dure 24 mois, le CJD 47 a souhaité organiser une conférence par an. Lors de la dernière édition en 2024, les venues de Tony Parker, Clara Morgane et Maud Ankaoua avaient rassemblé près de 1 000 personnes à l’Agen Agora sur le thème « réinventer les codes »





