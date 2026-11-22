À Geziret Fadel, la doyenne Shamma Abou Hussein témoigne de la persistance des défis administratifs pour les réfugiés palestiniens en Égypte, vingt-sept ans après la Nakba.

Shamma Abou Hussein, âgée de 90 ans, est la dernière survivante à avoir connu les origines de la communauté palestinienne du village de Geziret Fadel en Égypte. Le 14 octobre 2026, cette doyenne partage sa mémoire avec ses descendants dans la province de Sharqiya, près du Caire. Elle vit dans un lieu fondé par des familles fuient la guerre israélo-arabe de 1948, un exode forcé connu sous le nom de Nakba.

Depuis sa retraite, elle observe une situation de marginalisation administrative qui s'étend sur trois générations. La création d'Israël a poussé des centaines de milliers de Palestiniens à quitter leurs foyers, dont la famille de Mme Abou Hussein habitait Beersheva. Aujourd'hui, les responsables israéliens appellent à déplacer les résidents de Gaza, ce qui ravive chez la doyenne la peur d'une répétition historique.

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La fuite de Beersheva vers le désert du Néguev

La famille d'origine vivait en bordure du désert du Néguev lorsque l'intensification du conflit a forcé leur départ. Une nuit, alors que les flammes illuminaient le ciel au-dessus de leur région, les aînés ont pris une décision désespérée pour sauver les plus jeunes. Ils ont placé les enfants sur des chameaux pour traverser les zones arides.

Cette traversée du désert a duré plusieurs jours sans aucune provision de nourriture ou d'eau potable. La famille a fini par atteindre les frontières égyptiennes après avoir erré dans des conditions extrêmes. Mme Abou Hussein se souvient d'une vie stable perdue, contrastant avec les années de displacement qui ont suivi leur arrivée en Égypte.

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Obstacles administratifs et accès aux services publics

Les habitants de Geziret Fadel font face à des barrières systématiques pour accéder à l'éducation et aux soins de santé. Le statut de réfugiés les maintient dans une catégorie administrative distincte des citoyens égyptiens. Le renouvellement des titres de séjour représente un coût prohibitif pour les familles modestes.

Selmi Soliman el-Namwly, un ouvrier agricole de 63 ans né en Égypte, explique que sa famille subit les mêmes freins bureaucratiques. Bien que son père et ses enfants soient nés sur le territoire égyptien, les démarches administratives le traitent comme un étranger. Ces obstacles financiers empêchent sa fille brillante d'intégrer l'université.

Farid Khaled, un cousin de 25 ans, a dû abandonner ses études après avoir rencontré trop d'obstacles administratifs. Il travaille désormais dans un magasin local du village pour subvenir à ses besoins. La communauté exprime une préoccupation grandissante pour l'emploi et l'avenir des jeunes générations.

Une Nakba permanente et l'évolution historique

L'organisation Badil, dirigée par Loubna Shomali, qualifie la situation actuelle de Nakba permanente. La population palestinienne en Égypte compte environ 50 000 personnes et a doublé depuis le début de la guerre à Gaza. Les déplacements continus créent un environnement coercitif limitant les droits fondamentaux.

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Sous la présidence de Gamal Abdel Nasser, entre 1956 et 1970, les Palestiniens jouissaient d'un accès équivalent à l'éducation et à l'emploi. Le traité de paix de 1979 avec Israël et l'assassinat d'un ministre attribué au groupe Abou Nidal ont modifié la réglementation. Ces changements historiques ont durci la position administrative envers les réfugiés.