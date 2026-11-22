À Geziret Fadel, les Palestiniens en Égypte subissent une exclusion administrative sévère. Entre restrictions légales et précarité économique, cette communauté de 50 000 personnes affronte une exclusion systémique qui menace leurs droits fondamentaux.

Shamma Abou Hussein, une doyenne de quatre-vingt-dix ans, incarne le destin d'une communauté marginalisée dans le village égyptien de Geziret Fadel. Fondé par des Palestiniens fuyant la guerre israélo-arabe de 1948, cet établissement abrite trois générations confrontées à une exclusion administrative chronique. La frêle survivante, dernière rescapée de l'exode forcé qui a accompagné la création d'Israël, décrit la persistance d'un traumatisme historique qui persiste plus de sept décennies après les faits.

Le village de Geziret Fadel, situé dans la province de Sharqiya près du delta du Nil et du Caire, conserve les traces visibles de cette migration forcée. Shamma Abou Hussein se souvient de la nuit où des flammes ont illuminé le ciel au-dessus de Beersheva. Sa famille a fui dans le désert du Néguev, les enfants transportés sur des chameaux vers l'Égypte, errant sans nourriture ni eau pendant plusieurs jours avant de trouver refuge dans cette localité.

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L'exclusion administrative et les défis du quotidien

Les habitants de Geziret Fadel font face à des obstacles bureaucratiques qui entravent leur accès aux services publics essentiels. Le renouvellement des titres de séjour et les frais de scolarité représentent des coûts prohibitifs pour les familles les plus pauvres. Cette barrière financière empêche l'accès à l'enseignement supérieur, comme en témoigne la fille d'un ouvrier agricole de soixante-trois ans, dont les capacités brillantes ne compensent pas la précarité économique.

Le paysage du village reflète cette stagnation socio-économique. Des chemins de terre et des maisons en briques rouges inachevées marquent l'espace, remplaçant les abris de fortune construits par les premiers réfugiés. Contrairement à Shamma Abou Hussein qui conserve l'espoir d'un retour, les descendants comme Selmi Soliman el-Namwly, né en Égypte, privilégient la recherche d'emplois stables et de perspectives d'avenir concrètes pour éviter le sort réservé à leur père.

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Évolution juridique sous Nasser et après la paix

La situation juridique des réfugiés palestiniens a connu des transformations majeures au cours des dernières décennies. Sous la présidence de Gamal Abdel Nasser, entre 1956 et 1970, cette communauté bénéficiait d'un accès à l'éducation et à l'emploi globalement équivalent à celui des citoyens égyptiens. Cette période de relative intégration contraste fortement avec le durcissement réglementaire intervenu ultérieurement.

Le traité de paix de 1979 avec Israël, suivi de l'assassinat d'un ministre attribué au groupe palestinien Abou Nidal, ont marqué un tournant décisif. L'Égypte a alors modifié sa législation, s'éloignant du modèle d'intégration précédent. Ces changements ont isolé la communauté palestinienne dans un statut précaire, différent de celui d'autres pays arabes voisins qui collaborent avec l'agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (Unrwa).

Symboles de la Nakba permanente en Égypte

Loubna Shomali, de l'organisation Badil défendant les droits des réfugiés palestiniens, qualifie la situation actuelle de Nakba permanente. La population de cette communauté, estimée à environ 50 000 personnes, a doublé suite à la guerre à Gaza. Cette croissance démographique accentue les pressions sur un système d'accueil déjà tendu par des restrictions légales strictes.

Le ministère des Affaires étrangères égyptien ne répond pas directement aux critiques, mais réaffirme régulièrement que Le Caire fournit soins médicaux et éducation aux réfugiés palestiniens. Les autorités égyptiennes justifient le refus d'accorder la nationalité par la nécessité de préserver le droit au retour. Le Caire s'oppose fermement à toute tentative de déplacement définitif de cette population de sa terre historique.

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Aujourd'hui, Shamma Abou Hussein observe l'émergence de nouvelles craintes face aux appels à chasser les Palestiniens de la bande de Gaza. La doyenne redoute que l'Histoire ne se répète, invoquant les souffrances passées pour dénoncer toute nouvelle tentative de déracinement. D'autres habitants, moins portés sur les récits du retour, se concentrent sur la survie quotidienne et l'éducation de leurs descendants dans cette Égypte qui reste leur unique foyer connu.