Le vélo électrique Nakamura CrossCity est affiché à 699,99 euros chez Intersport, soit 500 euros de remise sur le prix initial de 1 199,99 euros lors du Black Friday.

Intersport lance une offre exclusive sur le vélo électrique Nakamura CrossCity durant le Black Friday. Ce modèle urbain, initialement vendu 1 199,99 euros, est maintenant proposé à 699,99 euros. Cette réduction représente une économie de 500 euros pour les consommateurs intéressés par les déplacements à deux roues assistés.

Autonomie et transmission Shimano optimisées

La batterie de 470 Wh offre jusqu'à 60 km d'autonomie dans des conditions optimales. Le wattheure mesure l'énergie stockée, garantissant une assistance durable avant la recharge. La transmission Shimano à 6 vitesses permet d'ajuster le pédalage selon le relief. Un petit braquet facilite les montées, tandis qu'un grand braquet convient aux trajets sur plat.

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Moteur 45 Nm et confort de conduite urbain

Le moteur moyeu de 45 Nm, situé au centre de la roue, délivre une assistance progressive. Cette force de rotation s'ajoute en douceur au démarrage sans à-coups. Les pneus Kestrel et les jantes aluminium assurent une stabilité sur piste cyclable et chemins stabilisés. Les freins V-Brake à deux patins offrent un mécanisme simple et fiable pour les arrêts.

Équipements pratiques pour le quotidien

Un cadre ouvert facilite le monté en selle sans lever la jambe haut, un geste répété lors des arrêts urbains. Le porte-bagages d'origine accueille sacs et courses sans accessoire supplémentaire. L'afficheur LED renseigne sur l'assistance sans quitter la route des yeux. Les garde-boue protègent des éclaboussures et l'éclairage avant et arrière signale la présence du vélo de nuit.

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Contexte promotionnel et disponibilité

Cette offre s'inscrit dans les promotions Black Friday d'Intersport. Le prix de 699,99 euros s'applique directement sur le modèle Nakamura CrossCity. La béquille centrale maintient le vélo debout à l'arrêt pour plus de commodité. La selle bien-être ménage le dos sur les trajets quotidiens pour le plus grand confort du cycliste.

Analyse de la stratégie prix Intersport

La réduction de 500 euros vise à attirer une clientèle cherchant un vélo fiable et abordable. Le positionnement à 699,99 euros rend le produit accessible au grand public. Cette stratégie de prix forte devrait stimuler les ventes durant la période de Black Friday chez Intersport.