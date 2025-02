Naissance Pr\u00e9matur\u00e9e de Marius : Magali Ripoll Partage Son Exp\u00e9rience

Magali Ripoll, connue pour sa participation en tant que choriste à l'émission « N'oubliez pas les paroles », a révélé son expérience bouleversante avec la naissance prématurée de son deuxième enfant, Marius, en 2018. Dans le podcast « Parents d'abord », elle a décrit la douleur de la séparation imposée et l'amour intense qu'elle ressentait pour son fils.

Dans cet entretien, elle a évoqué un moment marquant de sa vie, la naissance prématurée de son deuxième enfant, Marius , en 2018, à sept mois et demi de grossesse. Cette naissance inattendue a profondément bouleversé la chanteuse et son partenaire.

« Il est arrivé prématuré modérément et ce qui a été le plus dur pour moi, c'est la séparation », a-t-elle confié. Après seulement deux jours à la maternité, elle a dû rentrer chez elle, laissant son fils hospitalisé pendant plus de cinq semaines pour recevoir les soins nécessaires. « Ça n’a pas duré si longtemps mais ça a été déchirant pour nous », a-t-elle expliqué. Malgré la proximité de la maternité, cette séparation imposée a été difficile pour elle. « Être séparée de son bébé, ce n’est pas normal et j’avais l’impression de l’abandonner. »Le ressenti d'abandon a été encore plus poignant car avant de devenir mère, elle n'avait jamais vraiment réfléchi à son désir de maternité. « Avant d’avoir mes enfants, je ne savais pas ce que c’était, donc c’est très contrasté avec ce que j’ai ressenti en le laissant à la maternité. C’est incroyable, ce nouvel amour qui débarque dans notre vie. » Cette épreuve familiale inattendue a également permis à Magali Ripoll de découvrir que certains membres de sa famille avaient déjà vécu une situation similaire. « Quand ça nous arrive, on se prend une claque, car on oublie que ça peut arriver », a-t-elle partagé. Pensant être la première de son entourage à vivre cette expérience, elle a finalement été rassurée par un proche qui lui a dit : « Ne t’inquiète pas, regarde mon fils Clément, qui a 25 ans : il est arrivé avec deux mois et demi d’avance. » Face à cette épreuve, Magali Ripoll et son partenaire ont dû s'adapter et trouver les mots pour expliquer la situation à leur fille aînée, Chloé. « On lui a tout dit, elle a pleuré d’émotion mais elle était fière et heureuse d’être grande sœur.





