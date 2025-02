Naissance inattendue dans un wagon de métro à New York

Une jeune femme, disparue après une dispute avec son ex-petit ami, a donné naissance à une fille dans un wagon de métro à New York. L'événement a été filmé et partagé sur les réseaux sociaux. La mère et l'enfant se trouvent en bonne santé.

Un événement inattendu s'est produit dans un wagon de métro à New York , sous la 34e avenue dans le quartier de Manhattan. Jenny Saint Pierre, dont on avait perdu la trace, avait été vue pour la dernière fois par son ex-petit ami dans la région de Hallandale Beach le 5 août 2024, après une dispute. Un avis de recherche avait été émis un mois plus tard par la police, précise le NY Post.

Ce mercredi 12 février, la jeune femme a été découverte par les autorités en train d'accoucher dans une rame du métro new-yorkais. La jeune mère était dans un wagon lorsqu'elle est tombée au sol sous les yeux des passagers. Aidée par quelques personnes, Jenny Saint Pierre a accouché quelques minutes plus tard d'une petite fille dans le wagon W du métro, ont indiqué les autorités dans un communiqué de presse. Un témoin a même filmé cet événement heureux et a partagé la vidéo sur les réseaux sociaux.Twitter.com / Contenu embed ' toute la famille l'attend ' La mère et son bébé ont été transportés à l'hôpital Bellevue et se trouvent 'en bonne santé', a indiqué la police. Au moment de l'accouchement, Jenny Saint Pierre n'était plus considérée comme disparue par la loi, les autorités ayant confirmé son retour sain et sauf à Miami quelques semaines après sa disparition. Ils avaient alors décidé de la relâcher. En voyant la vidéo sur les réseaux sociaux, les membres de sa famille ont déclaré qu'ils seraient 'toujours là pour elle et pour son bébé' : 'Elle peut revenir à la maison. Toute sa famille l'attend', ont-ils ajouté.





