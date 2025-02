Naissance inattendue dans un métro de New York

Une femme de 25 ans a donné naissance à une fille dans une rame de métro à Manhattan, New York. La scène insolite a été filmée et relayée sur les réseaux sociaux, permettant à ses proches de la retrouver après plusieurs mois de disparition.

Mercredi, une jeune femme de 25 ans a donné naissance à une fille en plein milieu d'une rame de métro à Manhattan, quartier de New York , aux États-Unis, comme l'indique le New York Times. Des passagerss ont filmé la scène et l'ont partagée sur les réseaux sociaux. La vidéo a permis aux proches de la jeune femme, portée disparue depuis septembre, de la reconnaître. Le métro s'est arrêté à une station après que plusieurs passagers aient alerté le conducteur de l'accouchement en cours.

La police et les secours sont ensuite intervenus, avant même le transfert de la mère à l'hôpital, elle a donné naissance à sa petite fille. Aujourd'hui, mère et enfant se portent bien, précise la presse américaine. La jeune femme, originaire de Floride, avait disparu en 2024 et était vue pour la dernière fois le 5 août. Elle aurait disparu après une dispute avec son ex-compagnon, qui serait le père de l'enfant. Ses proches avaient signalé sa disparition aux autorités, qui avaient émis un avis de disparition. La jeune femme, atteinte de schizophrénie, a finalement été retrouvée quelques semaines plus tard, mais elle n'est jamais rentrée chez elle. Sa famille ignorait qu'elle se trouvait à New York. En la reconnaissant sur la vidéo de l'accouchement dans le métro, la maman et la sœur de la jeune femme sont rassurées et espèrent qu'elle rentrera un jour en Floride. « Nous serons toujours là pour elle et pour son bébé », ont-elles déclaré.





Midilibre / 🏆 16. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Naissance Métro New York Disparition Famille

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Beatrice d'York a donné naissance à une petite filleLa princesse Beatrice d'York et son mari Edoardo Mapelli Mozzi ont accueilli leur deuxième enfant, une petite fille prénommée Athena Elizabeth Rose Mapelli Mozzi, le 22 janvier 2025.

Lire la suite »

Naissance inattendue : Une grippe qui devient une déclaration d'amourUn couple italien a vécu une expérience inoubliable lorsqu'une simple consultation pour un rhume s'est transformée en une naissance improvisée. Valentina Mecchi a donné naissance à sa fille Michela, pesant 3,350 kg et mesurant 51 cm, le 15 janvier après une expérience qui a pris les deux parents au dépourvu.

Lire la suite »

États-Unis: une médecin inculpée pour avoir prescrit une pilule abortive à une femme en LouisianeUne médecin de New York a été mise en cause en Louisiane pour avoir prescrit une pilule abortive, dans cet État où l'avortement est strictement interdit.

Lire la suite »

Charente-Maritime : la publicité faite à une hypnothérapeute par une mairie déclenche une controverseUn psychologue psychothérapeute reproche à la Ville de Bourcefranc-le-Chapus d’avoir permis l’installation dans un cabinet médical d’une pratiquante de médecine non conventionnelle qu’il considère comme une « pseudo-thérapeute ».

Lire la suite »

Maine-et-Loire: une adolescente de 12 ans meurt d'une grippe suivie d'une pneumonieÀ Saumur, dans le Maine-et-Loire, une adolescente de 12 ans a succombé à la maladie, comme l'a indiqué la procureure de la république, Alexandra Verron. Elle est morte 'd'une pneumonie consécutive à un état grippal', dimanche 26 janvier.

Lire la suite »

Une adolescente de 12 ans meurt d’une grippe suivie d’une pneumonieUne adolescente de 12 ans est morte, dimanche 26 janvier, à Saumur (Maine-et-Loire) des suites d’une pneumonie consécutive d’un état grippal. Elle avait consulté un médecin quelques jours plus tôt.

Lire la suite »