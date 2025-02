Naissance inattendue à bord d'un vol Brussels Airlines

Une nouvelle maman a accueilli son bébé à bord d'un vol Brussels Airlines reliant Dakar à Bruxelles. L'accouchement a eu lieu peu après le décollage et a été accompagné par des professionnels de santé et une hôtesse de l'air. La compagnie aérienne a souhaité la bienvenue à la petite Fanta et a partagé l'histoire sur ses réseaux sociaux.

Une femme a donné naissance à son enfant à bord d'un vol Brussels Airlines reliant Dakar à Bruxelles , a annoncé la compagnie vendredi 14 février sur Facebook. La compagnie a accueilli le nouveau-né, une petite fille nommée Fanta . Selon Brussels Airlines , l'accouchement a débuté peu après le décollage et la mère a bénéficié de l'assistance de professionnels de santé présents à bord, ainsi que d'une hôtesse de l'air, permettant ainsi la naissance de ce petit bébé.

« Bienvenue dans le monde, petite Fanta ! Nous espérons te revoir un jour à bord », peut-on lire dans le message publié sur Facebook. Sur son site internet, Brussels Airlines indique que les femmes enceintes en bonne santé peuvent voyager en avion jusqu'à 36 semaines de grossesse (soit un peu plus de huit mois) ou 4 semaines avant la date prévue de l'accouchement. Au-delà de la 28e semaine de grossesse, il est recommandé aux futures mamans de se munir d'un certificat médical de leur médecin précisant notamment que les voyages en avion ne sont pas contre-indiqués pour la future mère. « Sans certificat ou document médical démontrant la date d’accouchement prévue, vous pourriez vous voir refuser l’embarquement pour des raisons de sécurité », prévient la compagnie. Brussels Airlines ne précise pas dans ses communications si la mère de Fanta a choisi de voler, sachant que son terme était proche ou si la naissance est prématurée.





