Naissance de la princesse Amina : joie dans la famille royale jordanienne

La princesse Iman et Jameel Alexander Thermiotis accueillent leur premier enfant, Amina, delighting l'entire Jordanian royal family. Rania de Jordanie exprime sa joie et le prince Hussein partage des photos adorables de la rencontre entre ses fille et la nouvelle petite-cousine.

Ce dimanche 16 février, la reine Rania de Jordanie a annoncé sur son compte Instagram la naissance d'Amina, le premier enfant de la princesse Iman et de son époux, Jameel Alexander Thermiotis. Une heureuse nouvelle que la souveraine n'a pas pu garder pour elle, dévoilant à ses abonnés quelques photos du bébé, prénommé Amina.

Plus tard, c'est le prince Hussein de Jordanie, devenu papa pour la première fois en août dernier avec la naissance de sa fille Iman, qui a fait part de sa joie avec l'arrivée du nourrisson dans la famille. Sur Instagram, le prince héritier a partagé plusieurs clichés de la rencontre entre sa fille et celle de sa sœur. « Bienvenue dans la famille, Amina ! Puisses-tu être une source de joie pour tes parents et une sœur aimante et une compagne pour la vie pour ma fille ! », écrivait le fils d'Abdallah II en légende d'une série de photos le montrant en train de porter son enfant, tandis que son beau-frère lui présente la sienne. Un beau moment familial, immortalisé sur le compte Instagram du prince. Ce dernier s'affichait tout sourire avec la nouvelle petite-fille de Rania de Jordanie dans les bras. Pas de doute, cette naissance est un bonheur pour toute la famille ! Rania de Jordanie comblée : ce rôle de grand-mère qu'elle prend très au sérieux Visiblement ravie que sa fille soit devenue maman, Rania de Jordanie n'a pas manqué de la féliciter, se réjouissant qu'une nouvelle princesse rejoigne sa famille. Décrite comme une « véritable bénédiction », Amina devient la deuxième petite-fille de la souveraine, qui avait pris très au sérieux son nouveau statut de grand-mère avec la naissance d'Iman. Elle était alors apparue plusieurs fois accompagnée du bébé, faisant fi du protocole pour s'occuper d'elle en toutes circonstances. Le 8 novembre dernier, la monarque avait notamment été photographiée avec Iman alors qu'elle se trouvait en pleine réunion. « Le temps passe vite quand je suis avec elle », avait-elle également déclaré lors d'un déjeuner organisé à Amman le 11 décembre dernier en faveur des femmes. Nul doute qu'elle sera tout autant investie avec sa deuxième petite-fille





