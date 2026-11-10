Nagui met en garde Laurens avant la demi-finale des Masters de N'oubliez pas les paroles

Laurens, 4e meilleur candidat, redoute Renaud, premier demi-finaliste, tandis qu'Arsène, tenant du titre, ne pourra pas défendre sa couronne jusqu'au bout.

Le mardi 10 novembre 2026, Nagui a mis en garde Laurens, classé 4e meilleur candidat, avant la demi-finale des Masters de N'oubliez pas les paroles. Selon ZAPTV, l'animateur a pris le candidat pour cible, alors que Laurens semble redouté par les plus grands maestros, notamment Renaud, premier demi-finaliste de cette édition.

Le point de départ de cet échange est une remarque de Laurens lui-même. Avant même de connaître l'issue de son quart de finale, il avait confié à Nagui qu'il appréhendait d'affronter Renaud, en plaisantant sur la situation. Nagui n'a pas laissé passer cette confidence et a décidé d'en rajouter une couche.

Also read Tennis : Carlos Alcaraz consolide sa 3e place mondiale après son titre au Masters 1000 de Paris, Luca Van Assche grimpe au 34e rang

Renaud qualifié après sa victoire en quart de finale

Renaud s'est qualifié pour la demi-finale après sa victoire face à Margaux, le lundi 9 novembre 2026, lors du premier quart de finale des Masters de N'oubliez pas les paroles sur France 2. Ce succès a permis au maestro d'établir un nouveau record dans l'émission.

Au cours de cette soirée, Nagui a profité de la victoire de Renaud pour le taquiner sur ses capacités vocales. Dans une remarque intitulée autour du seul regret de l'animateur, Nagui a mis en lumière le niveau de chant du maestro, ce qui a placé Renaud au centre des échanges du plateau.

Advertisement

Laurens redouté par les plus grands maestros

Laurens est classé 4e meilleur candidat de cette édition, et Nagui le présente comme un adversaire que les plus grands maestros redoutent. Le candidat a lui-même exprimé son appréhension face à Renaud, ce qui a servi de base à la mise en garde de l'animateur.

Dans le même temps, Louis Hexakil, classé treizième, a validé sa qualification pour les demi-finales en s'imposant avec 660 points contre 527 pour son adversaire. Cette performance lui permet de se mesurer à un autre grand nom du programme, ce qui rend la suite du tournoi particulièrement exigeante pour les candidats qualifiés.

Arsène ne pourra pas défendre son titre jusqu'au bout

Arsène, double vainqueur du tournoi sacré en 2020 puis en 2025, ne pourra pas défendre son titre jusqu'au bout. Il espérait décrocher une troisième victoire, et Arsène comme Margaux n'avaient pas réussi à cacher leur déception face à cette issue.

Un autre candidat a salué la victoire de Renaud comme très méritée, en rappelant son acharnement au travail et en estimant que c'était peut-être son heure. Arsène, de son côté, a indiqué qu'il ne compte pas quitter la scène pour autant, puisqu'il vient de dévoiler un nouveau titre avant son retour dans le master.

Advertisement

Le prochain rendez-vous de Laurens reste la demi-finale des Masters de N'oubliez pas les paroles, dont la date est fixée au mardi 10 novembre 2026 dans le cadre de l'émission. Pour les téléspectateurs, cette étape confirme que les demi-finalistes se préparent à une confrontation avec des maestros dont le niveau est déjà reconnu par l'animateur.