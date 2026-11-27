Marie décroche 107 000 euros dans N'oubliez pas les paroles. Nagui exprime son admiration pour son exploit lors de sa deuxième participation le 27 novembre 2025.

Lors de l'édition du vendredi 27 novembre de N'oubliez pas les paroles, le public et le présentateur Nagui ont été captivés par la performance exceptionnelle de Marie, qui s'est imposée comme la nouvelle maestro de l'émission. Cette candidate a confirmé sa domination en atteignant la finale lors de sa deuxième participation, décrochant une somme considérable et suscitant l'admiration générale.

Un exploit technique qui laisse Nagui sans voix

Marie a montré une maîtrise inégalée des paroles lors de cette soirée, avançant sans encombre à travers les différentes étapes du jeu. Son parcours l'a menée directement jusqu'à la finale, où elle a validé les paroles du palier à 20 000 euros avec une précision redoutable. Nagui, visiblement ébranlé par la qualité de ses prestations, ne s'est pas privé de commenter l'exploit réalisé sous ses yeux. Il a même lancé une question rhétorique à l'intention de l'équipe de production et des téléspectateurs : cela sera-t-il le standard pour chaque émission à venir ? Cette remarque souligne à quel point la performance de Marie a dépassé les attentes habituelles du plateau.

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Les motivations et le ressenti de la candidate

Malgré son élimination finale, Marie a exprimé une profonde satisfaction plutôt que de la tristesse. Dans une interview accordée au magazine Gala, elle a expliqué que sa réaction était principalement due à la déception d'avoir atteint la fin du parcours, alors qu'elle sentait qu'elle pouvait continuer à progresser. Toutefois, cette émotion négative a été immédiatement surmontée par la joie immense d'avoir doublé son objectif initial. En repartant avec 107 000 euros, elle a confirmé qu'elle réalisait le rêve de nombreux candidats amateurs qui cherchent à remporter des sommes importantes en retrouvant les paroles de chansons françaises.

Un lien particulier noué avec le présentateur

Au-delà des résultats financiers, Marie a également mis en lumière la relation chaleureuse qu'elle a développée avec Nagui pendant son aventure. Le présentateur a reconnu à plusieurs reprises le talent et la constance de la participante, créant une atmosphère de respect mutuel sur le plateau. Cette dynamique positive a contribué à l'impact émotionnel de sa performance, faisant de son épisode un moment fort de la saison actuelle. Les commentaires de Nagui ont servi à valoriser non seulement les compétences de Marie, mais aussi son charisme et sa capacité à rester concentrée sous la pression des caméras.

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Le contexte de la compétition et des gains

N'oubliez pas les paroles continue de rassembler des passionnés de musique qui tentent de grimper l'échelle des gains, avec des prix allant jusqu'à 20 000 euros par émission pour les candidats les plus chanceux. Marie s'inscrit dans une lignée de maistros talentueux, comme Benoît, le plus grand maestro de l'émission, ou d'anciens candidats revenant pour une dernière chance, tels que Catherine qui a décroché le micro d'argent le vendredi 26 février 2025. La compétition reste donc très ouverte et rude, ce qui rend l'exploit de Marie d'autant plus remarquable. Elle a réussi à surmonter la concurrence tout en maintenant un niveau de performance exceptionnel sur deux épisodes consécutifs.

Les perspectives et les réactions du public

La réaction du public et des médias, comme ZapTV, a été largement positive, saluant la montée en puissance de Marie dans le jeu. Les titres des articles mettent l'accent sur l'impression générale causée par ses performances et les interrogations quant à la durée de sa règne. Alors que d'autres candidats comme Pauline ont également fait sensation en remportant de grosses sommes, Marie se distingue par sa régularité et sa capacité à impressionner Nagui dès sa deuxième apparition. Son succès ouvre la voie à de nouvelles attentes pour les prochaines éditions, où chaque candidat espère égaler ou dépasser ces standards élevés.