Nagui impressionné par Audrey qui enchaîne les victoires

Audrey, assistante maternelle du Tarn, détient toujours le micro d'argent dans l'émission de Nagui. Elle a brillé à deux reprises en faisant sonner la clochette et a déjoué tous les pièges pour atteindre les 100 000 euros.

Nagui (N'oubliez pas les paroles) impressionné par Audrey qui enchaîne les victoires et prévient son adversaire : Vous êtes tombée face à une OVNI. Audrey , l'assistante maternelle du Tarn, détient toujours le micro d'argent .

Durant la première émission de la soirée, elle a littéralement bluffé Nagui après une prestation virtuose sur France 2 ce lundi 8 juin. C'est toujours la maestro Audrey, assistante maternelle à Castres dans le Tarn qui détient le micro d'argent. Pour son retour dans l'émission, elle a brillé à deux reprises en faisant sonner la clochette, forçant l'admiration de Nagui. L'animateur a tenu à rassurer Emilie, sa première adversaire du jour.

Vous n'êtes pas tombée face à une candidate, vous n'êtes pas tombée face à une maestro, vous êtes tombée face à une OVNI, s'est-il enthousiasmé. Elle m'a bluffé, impressionné. Déjà beaucoup dans l'émission, mais là en particulier, a-t-il ajouté. Il faut dire qu'Audrey a déjoué tous les pièges, pourtant nombreux, sur La maman de deux filles a déjà atteint l'un de ses objectifs en dépassant les 100 000 euros.

Si elle ne songe pas encore aux Masters, elle s'est fixé un nouveau challenge, celui d'atteindre les 30 victoires dans le jeu de Nagui et de gagner 150 000 euros. Sa présence lui a rappelé un joli souvenir avec ses deux enfants.

J'ai vraiment une pensée pour mes filles parce que Matt, on est allés le voir en concert pour ses 20 ans et c'était extraordinaire et quand je le voyais chanter là, j'avais le souvenir de ce premier concert avec mes enfants, s'était-elle émue. Audrey a réagi à une terrible rumeur qui courait à son sujet sur les réseaux sociaux. Breaking news : je ne suis pas morte.

Température corporelle ce matin : 37,3°C. Oui oui, je respire encore et j'ai bu mon café au lait ce matin. Quelle résurrection incroyable ! , avait-elle tenu à signaler. Chaque vue leur donne envie de continuer à écrire des énormités plus grosses qu'eux, avait-elle mis en garde





TeleLoisirs / 🏆 80. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Nagui Audrey N'oubliez Pas Les Paroles France 2 Victoires Micro D'argent

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Retour réussi de Mélanie De Jesus Dos Santos aux Championnats de FranceDeux ans après les Jeux Olympiques de Paris 2024, la gymnaste Mélanie De Jesus Dos Santos a fait son retour à la compétition lors des Championnats de France, samedi. Elle a participé au sol, hors concours, avec une note de 13,35 points. L'athlète se déclare heureuse de retrouver l'ambiance de la compétition, bien qu'elle doive encore travailler physiquement. Son retour était prévu sans pression, pour le plaisir, et elle a choisi le sol, son agrès préféré où elle a remporté plusieurs titres, pour marquer son retour avec joie et bonne humeur.

Read more »

Audrey Boibessot (Familles nombreuses) avec Brad Pitt et sa fille à Roland Garros, elle raconte sa folle escapade parisienneAudrey Boibessot, découverte dans Familles nombreuses, et sa fille Camille se sont rendues à Roland-Garros ce samedi 6 juin. Le duo a assisté à la finale dames opposant Maja Chwalińska à Mirra Andreeva.

Read more »

'Sans ton mari, tu ne serais rien' : Mélanie Page dénonce les attaques sexistes dont elle est victimeCible de nombreuses critiques depuis la sortie de son roman Peaux à peaux, Mélanie Page a pris la parole pour dénoncer la violence des commentaires qu'elle reçoit sur les réseaux sociaux. L'épouse de Nagui a également répondu à ceux qui estiment qu'elle doit son succès à son mari.

Read more »

Le corps d'un homme retrouvé dans le Tarn, c'était le sexagénaire qui avait disparuLe corps d'un homme avait été trouvé dans la rivière Tarn à Millau (Aveyron) samedi 6 juin 2026. C'était le sexagénaire qui était porté disparu.

Read more »