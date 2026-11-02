Nadir Rossi : Meurtre de Jessica Dalla Chiara par insuline et fausses lettres IA

L'infirmier Nadir Rossi est accusé du meurtre de son épouse Jessica Dalla Chiara. Il a utilisé l'insuline et des courriers générés par intelligence artificielle pour manipuler sa maîtresse.

Nadir Rossi, un infirmier italien, est formellement accusé d'avoir assassiné son épouse, Jessica Dalla Chiara, en lui injectant une dose létale d'insuline. Cette affaire judiciaire prend une dimension particulièrement sombre et complexe en raison des méthodes de manipulation psychologique employées par le suspect principal. La presse italienne rapporte que Rossi aurait tenté de couvrir ses crimes tout en consolidant sa relation avec sa maîtresse, créant ainsi un scénario rocambolesque mêlant homicide et fraude numérique.

Le mécanisme du meurtre à l'insuline

L'enquête révèle que Nadir Rossi a administré des injections d'insuline à Jessica Dalla Chiara jusqu'à provoquer son décès. Cette méthode, choisie pour sa discrétion initiale, a permis au suspect de tenter de faire passer la mort pour naturelle ou accidentelle dans un premier temps. L'utilisation de cette substance médicale par un professionnel de santé souligne la prémeditation et l'abus de confiance inhérents à ce crime. Le corps médical et les autorités judiciaires examinent désormais les traces biologiques laissées par ces injections pour confirmer la cause officielle du décès.

Also read Crans-Montana : Jessica Moretti, dans un 'état de fragilité psychique', dispensée de confrontation avec son mari

Faux courriers et génération par intelligence artificielle

Pour empêcher sa maîtresse de rompre la relation après le drame, Nadir Rossi a rédigé de faux messages en se faisant passer pour Jessica Dalla Chiara. Parmi ces communications, un courrier posthume a été envoyé, prétendument écrit par la victime elle-même. Ce texte, qui semblait donner sa bénédiction à l'union entre Rossi et sa maîtresse, a été généré à l'aide d'une intelligence artificielle conversationnelle. La destinataire a rapidement identifié des anomalies, notamment de nombreuses fautes d'orthographe, qui ont trahi l'identité réelle de l'expéditeur.

Tensions conjugales et manipulation psychologique

La relation entre Nadir Rossi et sa maîtresse était alors marquée par des tensions significatives, ce qui a motivé la stratégie de manipulation du suspect. Dans le faux message attribué à Jessica, on pouvait lire des phrases telles que Je ne sais pas s'il s'est passé quelque chose entre vous, mais ça m'est égal. Il veut tout prendre en charge et protéger ce qui lui est cher. Ces mots visaient à rassurer la compagne de Rossi et à favoriser leur rapprochement sentimental. La maîtresse a toutefois reconnu qu'elle n'aurait jamais pu envoyer ce courriel plusieurs jours après la mort de son amie.

Advertisement

Escalade des mensonges et photos fabriquées par IA

Au-delà des emails, Nadir Rossi a multiplié les arnaques narratives pour impressionner sa partenaire. Il a envoyé une lettre anonyme menaçante, affirmant que la maîtresse n'était pas la bienvenue, dans le but de créer un sentiment de danger extérieur. Cette manœuvre visait à pousser la femme vers lui pour qu'elle soit protégée par son amant. De plus, Rossi a prétendu avoir été témoin du meurtre d'un ami et victime d'une fusillade, présentant des photographies de lui intubé à l'hôpital comme preuves. Ces images se sont révélées être des créations numériques produites par une intelligence artificielle.

Confession finale et implications légales

Face aux soupçons croissants, la maîtresse a alerté la police et mis Nadir Rossi face à ses responsabilités. C'est à ce moment précis que le suspect a avoué avoir orchestré toutes ces manipulations pour renouer le contact amoureux. Il a expliqué que ses actes étaient dictés par les difficultés traversées dans leur relation. Lors de cet aveu, il aurait même tenté de mettre fin à ses jours. Les enquêteurs confirment maintenant que l'hypoglycémie induite par l'insuline a été utilisée consciemment comme instrument de mort, transformant une tragédie familiale en une affaire criminelle complexe.