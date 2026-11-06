Nadine Trintignant : les regrets du SMS avant la mort de Marie Trintignant

Nadine Trintignant livre son livre sur les regrets liés au SMS de sa fille Marie avant son décès. Elle évoque la disparition tragique et l'impact durable de cette perte dans sa vie.

Nadine Trintignant, la réalisatrice et actrice emblématique du cinéma français, poursuit son combat pour honorer la mémoire de sa fille Marie. Plus de vingt ans après le drame tragique qui a marqué sa vie, la cinéaste revient publiquement sur les derniers échanges avec son enfant. Cette révélation intervient dans le cadre de la sortie de son nouveau livre, publié aux éditions Albin Michel, intitulé Ce qui nous manque.

Le message SMS non interprété avant le drame

Nadine Trintignant explique avoir reçu un message texte de sa fille Marie une dizaine de jours avant sa mort. Elle confie avoir découvert ce SMS tard dans la nuit, alors qu'elle avait pris des somnifères. Le lendemain matin, sur le plateau de tournage, elle a interprété ce message comme une référence à une scène d'un téléfilm. Cette erreur d'interprétation lui cause aujourd'hui encore un profond remords. Elle admet ne pas avoir perçu la gravité de l'appel au secours implicite contenu dans ces quelques mots.

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L'enquête sur la disparition de Marie Trintignant

Marie Trintignant, l'actrice de quarante et un ans, avait été violemment frappée par son compagnon Bertrand Cantat. L'ancien chanteur du groupe Noir Désir a été condamné en deux mille quatre à huit ans de prison pour ces faits. Il a été libéré sous condition en deux mille sept. La réalisatrice continue de vivre avec le deuil de sa fille, un événement qui a bouleversé sa famille entière. Elle exprime sa douleur d'avoir pu intervenir à ce moment-là sans le faire.

Les souvenirs et l'héritage familial

La mort de Marie Trintignant n'est pas le seul drame qui a marqué la vie de sa mère. Nadine Trintignant évoque également la disparition de son autre fille Pauline. La mère de Vincent Trintignant et grand-mère de cinq petits-enfants conserve précieusement les souvenirs de ses filles. Elle emporte notamment leurs photographies lorsqu'elle part en vacances. Elle confie que certaines images, comme celles du petit corps de Marie à l'hôpital, se sont imprimées en elle pour toujours.

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La carrière et la filmographie de Marie Trintignant

Marie Trintignant a commencé sa carrière en mille neuf cent soixante-six, à l'âge de quatre ans. Elle a tourné dans Mon amour, mon amour de sa mère, aux côtés de son père, Jean-Louis Trintignant. Elle a enchaîné avec d'autres films avec sa mère. En mille neuf cent soixante-dix-neuf, à dix-sept ans, elle tourne dans Série noire d'Alain Corneau. Ce film est entré dans les annales du film noir pour son ambiance sombre et désespérée.

Dans les années quatre-vingt, à dix-huit ans, sa notoriété bondit grâce à Étienne Périer. Il réalise La Garçonne en mille neuf cent huit, un téléfilm en deux parties pour France 2. Ce projet est adapté du roman de Victor Margueritte en mille neuf cent vingt-deux. Marie Trintignant a eu son premier enfant, Roman, en mille neuf cent quatre-vingt-six. Il est issu de son union avec le batteur du groupe Téléphone, Richard Kolinka. Elle avait alors vingt-quatre ans.

En mille neuf cent quatre-vingt-huit, à vingt-six ans, elle incarne une prostituée dans le film Une affaire de femmes de Claude Chabrol. Son personnage est une amie de celui interprété par Isabelle Huppert. En mille neuf cent quatre-vingt-douze, à trente ans, elle tient le premier rôle du film Betty de Claude Chabrol. Elle joue une alcoolique en rupture avec sa famille bourgeoise qui provoque le désordre dans le couple qui la recueille.

Marie Trintignant a son deuxième enfant en mille neuf cent quatre-vingt-treize, à trente et un ans. L'enfant s'appelle Paul et est issu de sa relation avec François Cluzet. Ce dernier a partagé la vie de Marie Trintignant pendant quatre ans. À trente et un ans, elle joue dans des comédies comme Cible émouvante en mille neuf cent quatre-vingt-treize. Le film de Pierre Salvadori la met en scène aux côtés de Jean Rochefort.

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Elle est nommée au César du cinéma en mille neuf cent quatre-vingt-quatorze pour le film Les Marmottes. Elle est alors âgée de trente-deux ans. Son troisième enfant, Léon, Marie Trintignant l'a eu avec Mathias Othnin-Girard en mille neuf cent quatre-vingt-seize. Elle est âgée de trente-quatre ans. Son témoignage reste une lettre bouleversante adressée à celle qui reste à jamais sa lumière.