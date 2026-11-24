La députée LFI Nadège Abomangoli suscite une polémique après avoir affirmé le droit idéologique à l'islamisme, provoquant des réactions vives de la part de Marine Le Pen et d'Eric Zemmour.

La députée La France insoumise Nadège Abomangoli, vice-présidente de l'Assemblée nationale, fait face à une polémique majeure après avoir défendu le droit idéologique d'être islamiste lors d'un podcast. Ses déclarations, formulées le 22 novembre 2026, ont provoqué une vague d'indignation immédiate dans l'espace public et politique français.

Contenu controversé du podcast

Nadège Abomangoli a tenu ces propos dans l'émission " sous les radars " diffusée la semaine précédente. Elle affirmait qu'il est légitime d'adhérer à cette idéologie tant qu'elle ne se transforme pas en actes violents. Selon la députée, la seule limite réside dans l'interdiction de commettre des attentats ou d'être dangereux pour la société. Ce débat opposait Melissa Amneris, créatrice de contenu, et Estelle Depris, éducatrice antiraciste.

Also read Amnistier des mineurs condamnés : «LFI a décidé de semer le chaos», tacle François-Xavier Bellamy

La vice-présidente de l'Assemblée nationale a utilisé l'exemple du mouvement Printemps Républicain pour illustrer son propos. Elle reprochait à cette organisation de faire des amalgames entre les musulmans et les islamistes. Abomangoli estimait que qualifier ces critiques d'islamophobie légitimait un discours discriminatoire. Elle a insisté sur la distinction entre la religion et l'idéologie politique radicale.

Réactions politiques de droite et d'extrême droite

Les critiques ont fusé dès le lendemain, le 23 novembre 2026. Marine Le Pen, candidate du Rassemblement national, a vivement condamné ces prises de position sur les réseaux sociaux. Elle a qualifié l'islamisme d'idéologie totalitaire ayant fait des morts et menaçant les droits fondamentaux. Pour elle, cette position montre une complaisance inquiétante de l'extrême gauche.

Advertisement

Eric Zemmour, candidat du parti Reconquête, a également réagi avec sévérité. Il a appelé Nadège Abomangoli à choisir son camp entre la liberté et la censure. Le candidat a souligné la contradiction entre le soutien à l'islamisme et l'opposition aux migrations. Il a jugé inacceptable que la France insoumise banalise une idéologie qui attaque les valeurs républicaines.

Le parti Renaissance a dénoncé une normalisation insupportable de cette idéologie. Ils ont rappelé que celle-ci a déjà coûté la vie à de nombreux compatriotes. La réponse politique a été unanime contre cette vision de l'intégration et de la laïcité. Les formations de droite et d'extrême droite y voient une remise en cause des principes de la République.

Critiques et rappel des victimes

Laïta Karia, essayiste et invitée sur plateau, s'est dite terrifiée par ces propos. Elle a affirmé que les islamistes représentent un danger réel pour la sécurité nationale. Naïma M'Faddel a rejoint ces critiques en soulignant la gravité de la situation. Elle a rappelé que Samuel Paty et les victimes du Bataclan méritent une meilleure défense de leurs valeurs.

Les syndicats de police ont publié une déclaration commune outrageés. Laurent Jacobelli, député de la Moselle, a qualifié les propos d'absolument abjects. Il a insisté sur la dignité due aux victimes d'attentats terroristes. Les officiers et commissaires ont jugé cette prise de position indigne de leur fonction.

Advertisement

Enjeux pour l'avenir politique

Cette affaire intervient dans un contexte pré-électoral tendu. La France insoumise prépare les échéances à venir avec un programme qui divise. Les opposants y voient une trahison des valeurs républicaines de base. Le débat sur la laïcité et l'islam politique reste central dans la campagne.

Les prochaines semaines seront déterminantes pour clarifier la position du parti. La vice-présidente de l'Assemblée devra peut-être assumer ou nuancer ses propos. L'opinion publique attend des réponses claires sur cette question sensible. La fracture sociale autour de ces thèmes ne cesse de s'approfondir.