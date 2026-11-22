Test complet de la Nacon Revolution 5 Unlimited pour PS5. Découvrez l'écran LCD, les joysticks magnétiques et le poids de cette alternative à la DualSense.

La Nacon Revolution 5 Unlimited se présente comme une alternative majeure à la manette officielle PlayStation 5 DualSense. Ce périphérique vise à répondre aux critiques récurrentes sur l'autonomie et la durabilité des joysticks de Sony. L'accessoiriste français transpose ici son expertise issue de la scène professionnelle sur la console de salon.

Architecture Physique et Matériaux de la Revolution 5

La Nacon Revolution 5 Unlimited adopte une disposition asymétrique des sticks, inversant les positions traditionnelles des joysticks analogiques. Cette approche privilégie le confort et la précision pour les utilisateurs expérimentés. Le boîtier affiche un toucher " soft-touch " noir intégral qui résiste bien aux traces de doigts.

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La DualSense pèse 280 grammes pour sa version standard. La manette Nacon atteint 322 grammes à nu. Cet excès de 42 grammes est dû à la structure interne renforcée. L'ajout des six cylindres métalliques de lestage porte le poids total jusqu'à 354 grammes. Les poignées en caoutchouc alvéolé assurent une tenue ferme en main.

L'assemblage général témoigne d'une grande solidité sans craquement audible. Les raccourcis S1 à S6 sont placés stratégiquement pour un accès rapide. Les boutons S1 et S2 se situent sous les index. Les autres commandes se trouvent sous la paume de la main.

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Innovations Techniques et Écran LCD

Le remplacement du pavé tactile par un écran couleur de 1,8 pouce marque la différence visuelle majeure. Cette interface LCD offre des retours informationnels supplémentaires durant le jeu. Les capteurs magnétiques TMR remplaçant les potentiomètres classiques garantissent une longévité supérieure.

La Nacon Revolution 5 Unlimited propose six têtes de sticks interchangeables. Ces pièces permettent d'ajuster le diamètre et la hauteur des commandes. Quatre bagues métalliques calibrées limitent également l'amplitude de déplacement des sticks.

Le kit inclut deux croix directionnelles distinctes. La version classique offre quatre directions. L'autre modèle propose huit directions pour les jeux de combat. Ces options personnalisent l'ergonomie du contrôleur selon les besoins spécifiques.

Autonomie et Connectivité Sans Fil

L'autonomie accrue constitue un avantage décisif par rapport au modèle officiel. La connexion sans fil s'effectue via un dongle 2,4 GHz fourni avec l'appareil. Cette méthode réduit la latence par rapport à la connexion Bluetooth standard.

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La station de charge dédiée dispose de broches magnétiques Pogo. Elle permet une recharge efficace tout en servant de relais pour le dongle USB. Cette fonctionnalité évite d'occupant deux ports sur la machine hôte simultanément.

Le câble USB-C vers USB-A fourni mesure trois mètres de long. Il est tressé pour une meilleure résistance. Les ports USB-C des PS5 Slim et PS5 Pro nécessitent un adaptateur ou un branchement arrière.

Bilan Final et Compatibilité

La Nacon Revolution 5 Unlimited cible les joueurs exigeant précision et durée de vie. L'absence de pavé tactile natif compense partiellement un petit bouton simulé sous la touche PS. Cet accessoire reste un choix pertinent pour contourner les défauts de la DualSense.