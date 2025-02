Nabil Bentaleb, un retour légendaire au football avec un défibrillateur

L'international algérien Nabil Bentaleb a marqué son retour au football ce dimanche à Rennes, inscrivant un but trois minutes après son entrée en jeu avec Lille. Après un arrêt cardiaque en juin dernier, il devient le premier joueur professionnel en France à évoluer avec un défibrillateur. Son histoire est une véritable inspiration et un symbole de résilience.

Alors qu'il a reçu l'autorisation cette semaine de rejouer, Nabil Bentaleb a vécu une soirée folle ce dimanche à Rennes, où il a contribué au succès de Lille (0-2). L'international algérien, qui devient le premier joueur à évoluer avec un défibrillateur en France, a marqué trois minutes après son entrée en jeu. Une belle histoire pour un homme qui a pensé ne plus jamais pouvoir rejouer au football. \C'est une histoire digne d'un scénario d'Hollywood. Une histoire à vous donner des frissons.

De bonheur bien sûr. Nabil Bentaleb n'aurait pourtant sûrement pas osé en rêver il y a encore quelques semaines. Mais ce dimanche, l'Algérien a eu le bonheur de rejouer un match de football. Et trois minutes après son retour, il est parvenu à célébrer ça de la plus belle des manières : Sur le corner, je sentais que j'allais marquer. Je l'ai visualisé. C'est la première fois que ça m'arrive. Il fallait que ça se passe comme ça. \C'est des images qui resteront gravées à vie. Ça fait partie de ces petits trucs qui font que l'on fait ce métier. Quand on y croit, quand on s'accroche et qu'on a de la résilience, tout est possible. (…) En juin, on était tous très inquiets pour sa santé et la suite de sa carrière. Et là, c'est juste extraordinaire. \Il y a huit mois, Nabil Bentaleb a en effet cru que sa carrière était terminée. En juin dernier, le milieu de terrain de 30 ans, passé par Tottenham et Schalke 04, a été victime d'un malaise en raison d'un arrêt cardio-respiratoire alors qu'il disputait un cinq contre cinq avec son frère et des amis. Plongé dans le coma pendant deux jours, il s'est fait poser un défibrillateur. Et alors qu'aucun autre joueur professionnel n'a pu jouer avec un tel dispositif médical en France, l'international algérien a dû attendre un avis favorable de la commission médicale de la Fédération française de football. Et ce dernier n'est arrivé que cette semaine à Lille, où il a pu reprendre l'entrainement jeudi. Un long chemin qui n'a pas été facile. Car si l'ancien joueur de Tottenham a reçu les conseils de Christian Eriksen, qui joue à Manchester United avec un défibrillateur depuis un malaise similaire le 12 juin 2021 lors de l'Euro en Angleterre, il a avoué cette semaine avoir traversé des phases de doutes où il pensait que sa carrière était 'finie'. , a encore expliqué Nabil Bentaleb. Je passe de rien... à tout. De la tribune à regarder les copains sans savoir si je vais faire partie de cette aventure à l'entraînement jeudi. \Sa joie communicative au moment du but puis sa célébration avec tout le banc des Dogues resteront assurément comme l'un des moments forts de cette saison de L1. Pour rendre les choses encore plus lunaires, le milieu, qui s'est entraîné dur individuellement ces derniers mois, a marqué ce dimanche son tout premier but avec Lille. Mais voilà, c'était sûrement écrit. Tout simplement. Histoire de rendre le scénario encore plus insensé. '', a apprécié son coéquipier et gardien Lucas Chevalier. Et autant l'avouer : on n’aurait pas osé écrire un tel scénario. Mais voilà, 'c'est pour ça comme on aime le football', a conclu Génésio





