Nabil Bentaleb Permet à Reprendre la Compétition

Nabil Bentaleb, milieu de terrain du LOSC, est autorisé à reprendre la compétition après un arrêt cardio-respiratoire subi en juin dernier.

Nabil Bentaleb , après un arrêt cardio-respiratoire subi en juin dernier, est autorisé à reprendre la compétition, selon un communiqué du LOSC . La commission médicale de la Fédération Française de Football (FFF) a rendu un avis favorable suite aux derniers examens médicaux du milieu de terrain lillois (30 ans). Bentaleb pourra retrouver ses coéquipiers à l'entraînement dès ce jeudi. Un retour à la compétition est envisagé prochainement, sans date précise.

Le 18 juin 2023, Bentaleb a été victime d'un arrêt cardio-respiratoire lors d'un match amical. Un défibrillateur a été utilisé et des massages cardiaques ont été effectués. Il a été plongé dans un coma artificiel et transporté au CHU de Lille où il a été opéré. En août 2023, un problème cardiaque avait été détecté, une myocardite avec « un risque de mort subite » avait été signalée par le président lillois, Olivier Létang. Bentaleb a dû patienter et passer plusieurs examens, montrant une nette amélioration de son état de santé, avant d'obtenir le feu vert médical pour reprendre le football.Durant la saison 2023-2024, Bentaleb a disputé 34 matchs toutes compétitions confondues, dont 29 titularisations, avec le LOSC de Paulo Fonseca. En tant que cinquième de Ligue 1 et qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, le retour de Bentaleb sera un atout précieux pour le groupe de Bruno Genesio.





RMCsport / 🏆 63. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Football LOSC Nabil Bentaleb Arrêt Cardio-Respiratoire Retour À La Compétition

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Nabil Bentaleb, miraculeux retour au football après un arrêt cardiaqueL'ancien milieu de terrain de Tottenham, Nabil Bentaleb, a surmonté un arrêt cardiaque pour reprendre le football professionnel avec le LOSC. Après des mois de réadaptation et de suivi médical rigoureux.

Lire la suite »

Algérie, Lille : énorme nouvelle pour Bentaleb !C'est la grosse bonne nouvelle du soir !

Lire la suite »

Bousculée par le PS, la France insoumise essaie de reprendre la main (vers la présidentielle)Leur stratégie mise à mal par le Parti socialiste et ses négociations avec Bayrou, les insoumis avancent malgré tout le scrutin présidentiel.

Lire la suite »

Retegui Double permet à l'Atalanta de prendre sa revanche contre CômeL'Atalanta Bergame a remporté une victoire importante à Côme, reliant ses points avec l'Inter.

Lire la suite »

Cette valise vous permet de ne pas payer la soute si vous prenez l'avionQue ce soit pour partir en weekend ou pour prendre l'avion, voici une valise cabine qui est compatible avec plus de 100 compagnies aériennes pour vous suivre dans l'appareil. Bonne nouvelle, son prix est inférieur à 45 euros.

Lire la suite »

Strasbourg veut se reprendre chez l’ASVEL : « On devra avoir la dureté qu’il faut »Betclic ELITE - Strasbourg ne veut pas glisser en deuxième partie du classement. Il faudra l'emporter chez l'ASVEL dimanche à l'Astroballe

Lire la suite »