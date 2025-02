Nabil Bentaleb, miraculeux retour au football après un arrêt cardiaque

L'ancien milieu de terrain de Tottenham, Nabil Bentaleb, a surmonté un arrêt cardiaque pour reprendre le football professionnel avec le LOSC. Après des mois de réadaptation et de suivi médical rigoureux.

Nabil Bentaleb , victime d'un arrêt cardio-respiratoire le 18 juin dernier lors d'un match amical, a finalement obtenu l'autorisation de reprendre le football professionnel. Après plusieurs mois d'efforts intensifs, le milieu de terrain de 30 ans a reçu un avis favorable de la commission médicale de la Fédération française. Cette nouvelle est accueillie avec une immense joie par le club de Lille, qui ne l'a jamais abandonné durant son processus de guérison.

\Le 18 juin, Bentaleb a subi un arrêt cardiaque et a été plongé dans le coma. Après une intervention chirurgicale d'urgence, il a été soutenu par un défibrillateur et a commencé un long chemin vers la guérison. Le joueur a toujours gardé la foi en son retour au football, malgré les pronostics défavorables. Il s'est entouré des meilleurs spécialistes, notamment le cardiologue de Christian Eriksen, qui avait lui aussi connu un arrêt cardiaque lors de l'Euro 2021. \Bentaleb a suivi scrupuleusement le protocole de traitement d'Eriksen, accompagné par d'autres éminents cardiologues. Le processus de rétablissement, validé par des experts en Allemagne, aux Pays-Bas et en Espagne, a été long et rigoureux. Après plusieurs mois de réadaptation, Bentaleb a obtenu la permission de s'entraîner à Luchin, seul, en janvier. Aujourd'hui, il peut enfin retrouver ses coéquipiers et reprendre sa place sur le terrain. Le président du LOSC, Olivier Létang, a exprimé son immense joie et son optimisme quant au retour de Bentaleb. L'entraîneur et les joueurs sont également très enthousiastes à l'idée de le revoir à leurs côtés. Le retour de Bentaleb est une véritable source d'inspiration pour le club et pour tous les supporters





