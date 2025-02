Nabil Bentaleb Fait Son Retour Triumphant Après Arrêt Cardio-Respiratoire

Nabil Bentaleb, le milieu de terrain algérien de 30 ans, fait un retour triomphal sur les terrains de Ligue 1 après un arrêt cardio-respiratoire en juin 2024. Le club de Lille a annoncé son retour, salué comme une 'très bonne nouvelle' par le président Olivier Létang. Bentaleb reprendra l'entraînement le 13 février et devrait faire son retour à la compétition bientôt, équipé d'un pacemaker défibrillateur.

C'est une magnifique victoire pour le joueur algérien Nabil Bentaleb . Après avoir été victime d'un arrêt cardio-respiratoire en juin 2024, le milieu de terrain de 30 ans va pouvoir faire son retour sur les terrains de Ligue 1 . Alors que sa carrière avait un temps été mise entre parenthèses, la Fédération française de football (FFF) a autorisé, le 12 février, son retour à la compétition. C'est son club de Lille qui l'a annoncé dans un communiqué.

Le club nordiste a évoqué une 'très bonne nouvelle' et a adressé ses pensées à 'Nabil ainsi qu’à ses proches, aujourd’hui pleinement rassurés sur la santé du Lillois.' L’international algérien (53 sélections) a ainsi repris le chemin de l’entraînement ce 13 février, avant un retour prochain à la compétition. Ce retour marque la fin d'un long parcours pour le joueur de 30 ans, qui a bien failli devoir mettre un terme à sa carrière l'été dernier. Olivier Létang, président du LOSC, a parlé du 'rêve que nous nourrissions de voir Nabil retrouver les terrains et grâce à une force de caractère et une détermination admirables, ce rêve devient réalité aujourd’hui'. Nabil Bentaleb jouera désormais équipé d'un pacemaker défibrillateur, un cas unique en France. Le journal L’Équipe relate que, dès le départ, le joueur était certain de pouvoir revenir. Il s’est notamment entouré du cardiologue de Christian Eriksen, qui s’était effondré lors de l’Euro en juin 2021, avant de revenir sur les terrains 295 jours plus tard. Le LOSC attend maintenant que Bentaleb puisse reprendre la compétition devant son public qui 'se réjouit déjà de pouvoir, bientôt, (l)’accueillir et (l)’acclamer de nouveau.





