N'oubliez pas les paroles : Renaud revient sur son élimination de 2019 et la règle du texte

Pour le 8 000e numéro de N'oubliez pas les paroles, Renaud, champion des Masters, rappelle son élimination de 2019 liée à un mot non chanté par Nolwenn Leroy.

L'émission N'oubliez pas les paroles, présentée par Nagui sur France 2, fête son 8 000e numéro en pleine compétition des Masters. Parmi les champions de retour cette année figure Renaud, dont l'élimination en 2019 avait provoqué une vive polémique. Le chanteur avait alors été écarté sur un mot qu'il ne chantait pas dans la version studio d'une chanson de Nolwenn Leroy.

Ce rappel intervient alors que le programme revient sur l'un des épisodes les plus controversés du parcours de Renaud. Le numéro anniversaire met en avant les grands champions de l'émission, dont le chanteur fait partie depuis son élimination.

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Un mot absent de la version studio

En janvier 2019, Renaud a été éliminé parce qu'un mot de la chanson de Nolwenn Leroy n'a pas été prononcé comme attendu par le jeu. Le problème tenait à un fait simple : la chanteuse elle-même ne prononçait pas ce mot sur l'enregistrement original.

Le mot figurait pourtant dans le texte de la chanson déposé à la Sacem à l'époque. Renaud a expliqué, après son élimination, qu'il ne l'avait effectivement pas chanté en studio. Il a estimé que ce type d'écart est fréquent et relève de l'interprétation, lorsqu'un artiste se réapproprie des paroles au moment de l'enregistrement.

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Renaud a également reconnu avoir repéré le piège dans son propre cahier de révisions. Il pensait toutefois que le mot intervenait plus tard dans la chanson, ce qui l'a conduit à se tromper au moment de répondre.

La production maintient sa règle du texte de référence

La production de N'oubliez pas les paroles maintient son verdict. Le jeu ne se fonde pas sur ce que les artistes chantent réellement dans leurs différentes versions, mais sur le texte de référence déposé pour chaque titre.

Cette règle vise à éviter les divergences entre les versions studio, les concerts et les différentes interprétations d'un même titre. Renaud a lui-même estimé qu'il fallait bien que l'émission s'appuie sur un document précis, faute de quoi des dérives seraient constantes.

Le chanteur a regretté de chuter sur un mot qu'il ne chantait pas dans la version originale. Malgré ce revers, il a poursuivi son parcours et s'est imposé comme l'un des visages emblématiques de l'émission.

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Un soutien entre champions face aux critiques

Renaud a publiquement pris la défense d'Audrey, qui a été vivement critiquée sur les réseaux sociaux après son passage dans Les Masters. Le chanteur a jugé ces attaques absolument scandaleuses.

Revenue dans Les Masters le 13 octobre, Audrey a été victime d'insultes et de moqueries en ligne. La maestro a pu compter sur le soutien d'autres champions de l'émission, dont Renaud, qui s'est exprimé à son sujet.

Le même jeudi 5 novembre 2026, Kristofer était également sur le plateau des Masters, sur France 2. Il y a raconté une anecdote sur les mots encourageants, et inquiétants, de sa colocataire avant son passage à l'émission.