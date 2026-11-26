L'infirmière Pauline se voit éliminée de N'oubliez pas les paroles ce jeudi 26 novembre 2026 après 22 victoires. Elle repart avec 107.000 euros.

L'infirmière Pauline met fin à son parcours dans l'émission N'oubliez pas les paroles de France 2 ce jeudi 26 novembre 2026. Après avoir remporté 22 victoires consécutives et accumulé 107.000 euros de gains, la candidate laisse sa place de Maestro aux concurrents restants. Sa carrière dans la compétition s'arrête donc sur une note émouvante et réussie.

Déroulement de l'élimination de Pauline

Pauline semblait avoir trouvé sa juste place dans la compétition, qui est revenue à son fonctionnement originel cette saison. Elle a dominé l'épreuve avec une régularité remarquable, accumulant les succès jour après jour. Cependant, la structure du jeu exige que seul un vainqueur final emerge, contraignant ainsi Pauline à quitter le plateau. Elle a cédé sa place officiellement lors de l'épisode diffusé le 26 novembre 2026.

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Message touchant aux enfants de Pauline

Quelques minutes avant son élimination, l'infirmière a livré un message poignant sur le plateau. Elle a expliqué la promesse solennelle qu'elle avait faite à ses trois enfants avant de participer au jeu. Cette déclaration a marqué les esprits et a illustré la profondeur de ses motivations pour avoir accepté le défi. Son émotion était palpable lorsqu'elle a partagé ces détails intimes avec le public et les téléspectateurs.

Utilisation des 107.000 euros par Pauline

La maîtresse de maison Nagui a interrogé Pauline sur l'utilisation de ses gains financiers importants. L'infirmière a révélé que les fonds serviront d'abord à des vacances en famille après des années de restrictions budgétaires. Elle a précisé que son premier souhait est d'emmener ses enfants en avion pour la première fois. Ce voyage représente un rêve longtemps différé pour sa petite famille due à des moyens financiers limités.

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En second lieu, Pauline et son partenaire ont déjà entrepris des travaux de rénovation dans leur domicile. Ils ont notamment refait tout le carrelage du séjour pour améliorer leur cadre de vie quotidien. Ces projets concrets illustrent comment les 107.000 euros vont transformer leur quotidien de manière durable. La candidate a également mentionné qu'elle prévoit un autre beau voyage avec ses enfants plus tard.

Le 25 novembre 2026, Pauline se dit chanceuse

Déjà la veille, le mercredi 25 novembre 2026, l'infirmière s'estimait chanceuse d'en être arrivée là. Elle a exprimé sa gratitude envers l'équipe de France 2 pour l'opportunité offerte. Cette prise de parole était teintée d'émotion tandis qu'elle contemplait son parcours réussi. Elle a souligné que le simple fait de participer à ce niveau reste une réussite en soi.

Difficultés techniques signalées par Nagui

Le 23 novembre 2026, Nagui avait préalablement dévoilé le talon d'Achille de l'actuelle Maestro Pauline. Il a signalé qu'elle éprouvait de grosses difficultés à chanter en rythme avec les autres participants. Ce détail technique a suscité des inquiétudes quant à la suite de son ascension dans la compétition. Bien que n'étant qu'un aspect du jeu, le rythme est crucial pour la coordination des chœurs.

Contexte des autres éliminations récentes

Le plateau a connu d'autres moments forts récemment avec l'élimination de concurrents variés. Par exemple, le mardi 10 juin 2025, la Maestro Cindy était tombée sur un adversaire plus fort. Elle a fondu en larmes face à Nagui après avoir vu sa belle aventure s'arrêter brutalement. Ce type de moment dramatique fait partie intégrante de l'histoire du jeu.

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Autre exemple, Norbert Tarayre avait révélé l'achat insolite qu'il avait fait avec son premier cachet à la télévision. Ces anecdotes personnelles enrichissent la narration de l'émission et créent un lien fort avec le public. Jérémy, finaliste des Masters de N'oubliez pas les paroles, a également adressé un tendre message à Maureen lors d'une précédente émission.

Le 23 novembre 2026, Nagui a aussi surpris le public par les confidences de Pauline concernant son casting. Ces révélations ajoutent une couche de profondeur à la personnalité de la candidate. Par ailleurs, Nagui est revenu sur la bourde autour de l'élimination de Benoît dans une édition antérieure. Ces éléments montrent la complexité des relations entre les Maestros et l'animateur.

La Maestro Elise a également vécu un moment de malaise face à son adversaire en raison de remarques jugées inappropriées. D'autres éliminations, comme celle de la Maestro Natacha, ont laissé des traces chez l'animateur. Nagui a trouvé très joli les mots de Natacha après son départ, soulignant l'aspect humain du jeu. Ces souvenirs collectifs renforcent l'attachement des téléspectateurs à l'émission et à ses participants.