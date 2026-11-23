Nagui a pointé les difficultés de Pauline à chanter en rythme lors de son retour sur N'oubliez pas les paroles. Retour sur ses enjeux et son parcours dans l'émission.

La maîtresse de cérémonie Nagui a mis en lumière une faiblesse particulière de la maestro Pauline lors de sa récente prestation sur le plateau de France 2. Cette dernière fait face à de réelles difficultés pour respecter le rythme de la musique, un défaut technique qui pourrait compromettre sa domination actuelle au sein de la compétition. Le présentateur a explicitement souligné ce problème musical durant l'émission diffusée le 16 novembre dernier, marquant le retour officiel de la chanteuse amateur après sa période de gloire.

Retour de Pauline sous les feux de Nagui

France 2 a rediffusé la compétition habituelle de son célèbre jeu de karaoké le lundi 16 novembre. La détenteuse du micro d'argent, Pauline, était donc de retour sur le plateau face à Nagui. Chaque jour, la chanteuse affronte un nouveau concurrent pour tester sa connaissance des paroles de chansons françaises. Son objectif est de remporter jusqu'à 20 000 euros par émission et de faire gonfler sa cagnotte personnelle. Ce lundi 23 novembre, elle a d'abord affronté Lucas lors du match aller avant de se confronter à Amandine au match retour. À l'issue de cette soirée, elle souffre d'un trouble musical très particulier qui lui cause bien des peines.

Also read Chicago Blues Festival 2026 : Retour aux sources du Blues à Oraison

Une critique précise sur la gestation et le casting

Alors qu'il s'adresse à Catherine, la coach de la championne, Nagui ne peut s'empêcher de souligner les difficultés de Pauline à chanter en rythme. Il est souligné que cela peut s'expliquer par la volonté de la maestro de prendre sa revanche sur l'émission. Pauline a révélé que sa première inscription datait de 2011, période où elle était enceinte de sa grande fille. Elle a précisé avoir laissé passer le temps avant de revenir. Elle s'était inscrite sans réviser, uniquement avec ses connaissances naturelles, ignorant que les producteurs recherchaient des profils par profession. Elle a même suggéré qu'une prochaine fois, ils pourraient trouver un pizzaiolo.

Advertisement

Contexte du jeu et enjeux pour la conciliante

Le lundi 16 novembre, Pauline participait pour la cinquième fois au jeu de Nagui. Au cours de l'émission, l'infirmière s'est épanchée sur le casting qu'elle a passé pour intégrer le jeu télévisé. Cette révélation offre un éclairage nouveau sur les coulisses de sa présence à l'antenne. Le défaut de rythme observé par le présentateur représente un défi majeur pour maintenir son statut de maestro face à des candidats de plus en plus aguerris. La précision temporelle est essentielle dans ce format, et toute lacune est immédiatement perceptible par le public et les juges.

Conséquences et prochaines étapes dans la compétition

Ce qui pourrait n'être qu'un détail technique pourrait sévèrement perturber l'ascension de Pauline dans la compétition. La pression monte alors que la date du 23 novembre approche avec ses confrontations contre Amandine. La maîtrise du tempo est aussi cruciale que la mémorisation des paroles pour conserver le micro d'argent. Les spectateurs suivent attentivement ces performances pour déterminer si cette faiblesse sera maîtrisée ou si elle conduira à une défaite. L'avenir de la tenue de ce titre dépendra désormais de sa capacité à corriger cette approximation rythmique lors des prochaines sessions de tournage et de diffusion.