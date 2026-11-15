N'oubliez pas les paroles : Jérémy remporte 41 000 euros et honore Maureena

Jérémy, finaliste des Masters 2026, quitte la compétition avec 41 000 euros. Il partage un émouvant message pour sa concurrente Maureena et dévoile ses projets humanitaires.

Les Masters de N'oubliez pas les paroles de France 2 se sont conclus ce samedi 14 novembre 2026 avec une finale intense. Jérémy, l'un des deux finalistes, a adressé un message touchant à Maureena, sa principale adversaire sur le plateau. Cette déclaration met en lumière la fraternité qui lie les deux candidats au-delà de la compétition musicale.

Une amitié renforcée lors de la finale

Jérémy a publié ses mots sur ses réseaux sociaux juste après sa défaite face à Renaud. Il tient à souligner la beauté de leur lien. Le candidat indique que si l'émission lui a apporté des moments brillants, sa plus belle découverte s'appelle Maureena. Il utilise même le surnom "Maureece" pour désigner son amie lors de cette publication.

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Il rappelle leur engagement commun durant l'aventure. Les deux amis ont partagé leur passion et leur détermination tout au long du tournoi. Jérémy mentionne spécifiquement leur performance conjointe de la chanson Reine des neiges. Cette prestation a marqué le public présent dans la salle.

Le candidat a conscience que leur interprétation a surpris l'audience. Il exprime une pensée émue pour la dame assise dans le premier rang. Cette référence montre l'impact émotionnel de leur duo musical. La communauté en ligne a réagi positivement à cette déclaration publique.

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Des gains substantiels pour les finalistes

Malgré son élimination, Jérémy repart avec une somme importante de 41 000 euros. Cette victoire financière récompense son parcours réussi sur France 2. Il se joint aux autres vainqueurs précédents dans cette catégorie de prix. Le montant total cumulé par les lauréats atteint 71 000 euros au total.

Ces sommes permettent aux participants de concrétiser leurs rêves personnels. Jérémy a déjà identifié plusieurs projets pour utiliser cet argent. Sa situation familiale et ses intérêts personnels guident ses choix financiers. Il souhaite équilibrer plaisir personnel et utilité sociale.

La structure des prix des Masters 2026 motive les candidats. Chaque étape franchie augmente les chances de gains. Jérémy a su maximiser ses opportunités lors des différentes épreuves. Son parcours illustre la réussite possible même en cas de défaite finale.

Projets de rénovation et soutien local

Jérémy compte utiliser une partie de ses gains pour la décoration de son habitat. Il prévoit ensuite de proposer ce bien immobilier à la location. Cette démarche représente un investissement immobilier stratégique pour l'avenir. La rénovation vise à optimiser la valeur locative du logement.

Il souhaite également aider l'école communale de la Cité Parc à Marcinelle. Ce soutien direct vers le milieu scolaire montre son engagement communautaire. Le projet concerne spécifiquement l'aménagement de la cour de récréation. L'objectif est d'offrir des jeux adaptés aux enfants scolarisés.

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Cette initiative prendra place avec le concours de son épouse. Le couple souhaite impliquer activement le processus de transformation. Ils visent un environnement de jeu sécurisé et moderne pour les élèves. Ce geste solidifie le lien entre le candidat et sa ville natale.

Un héritage numérique et émotionnel

La publication de Jérémy a généré de nombreuses réactions. Des centaines de commentaires témoignent de l'émotion suscitée. Les spectateurs apprécient la gratitude affichée envers Maureena. Cette interaction sociale renforce l'image positive du télé-crochet.

Nagui, le présentateur, a accompagné les candidats jusqu'au terme. Sa direction reste essentielle pour le succès de l'émission. Les Masters 2026 ont attiré un large public sur France 2. La finale a confirmé l'engouement pour ce format musical.

La relation entre Jérémy et Maureena transcende le jeu télévisé. Leur exemple inspire d'autres participants futurs. La fraternité prime sur la rivalité dans cette édition. Cette vision humaniste contribue à la renommée durable de l'émission. Le palmarès final reste une source d'inspiration pour tous.