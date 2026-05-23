N'oubliez pas les paroles : Audrey demande en mariage et le Tournoi de Roland-Garros

Ce vendredi 22 mai, Agnes Nagui a annoncé que N'oubliez pas les paroles ne serait pas diffusée pendant 15 jours, en raison du tournoi de Roland-Garros 2026 diffusé sur France 2 en direct. Audrey, la maestro au micro d'argent, a également révélé ses futurs projets d'avenir, notamment une demande en mariage à son compagnon et la préparation de son retour au jeu en ayant appris 750 chansons par cœur.

Ce vendredi 22 mai 2026, Nagui annonçait que N'oubliez pas les paroles ne serait pas diffusée jusqu'au 8 juin prochain. La cause de cet arrêt momentané du célèbre jeu de karaoké ?

France 2 diffusera en direct les matchs du Tournoi de Roland-Garros... Vidéo Voici - VOICI - N'oubliez pas les paroles : pourquoi l'émission ne sera pas diffusée pendant 15 jours ? Le 6 mai dernier, Sandy, la troisième plus grande candidate de l'histoire du jeu télévisé présenté par Nagui, tirait sa révérence après 84 victoires et 522 000 euros de gains. , c'est cette dernière qui possède aujourd'hui le fameux micro d'argent.

Pour préparer son retour au mieux, la candidate qui avait connu un échec lors de sa première participation àen 2022, a fait de grosses révisions, jusqu'à connaître 750 chansons par cœur.a encensé Nagui lorsqu'il a appris les révisionsantesques de cette chanteuse amatrice, qui a continué son ascension dans le jeu jusqu'à obtenir pour l'instant 106 000 euros de gains. Pourtant, Audrey va devoir dire au revoir momentanément à la compétition, puisquele mari de Mélanie Page qui en faisait lui-même la terrible annonce ce vendredi 22 mai, suite à la 26e victoire de la maestro Audrey.

Le tournoi de Roland-Garros 2026, qui commence ce dimanche 24 mai, et sera retransmis en direct sur les ondes du service publiclors de cette pause, comme le souligne Nagui ce vendredi alors qu'il s'apprête à rendre l'antenne de N'oubliez pas les paroles pour deux semaines. Ce samedi 23 mai, deux épisodes vont toutefois être diffusés sur France 2 à leur horaire habituelle, à partir de 18h40, mais il s'agit de deux best ofL'occasion pour les téléspectateurs de revivre l'élimination récente de Sandy, qui a atteint la troisième place du classement des meilleurs maestros avant de céder sa place à Audre





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