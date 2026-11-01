Nîmes : Trois pompiers secourent une femme et réaniment son mari

À Nîmes, trois sapeurs-pompiers en tournée de calendriers sauvent une femme tombée et réaniment un homme en arrêt cardiaque. Une intervention salvatrice et inattendue.

Dimanche 1er novembre, à Nîmes, une intervention routinière des secours a tourné au drame évité de justesse. Trois sapeurs-pompiers, qui effectuaient leur traditionnelle tournée de calendriers en fin de matinée, ont dû interrompre leurs visites pour porter secours à une personne en détresse. L'incident s'est produit vers 11 heures 30 dans le centre-ville de la ville nîmoise, où le destin a voulu que ces trois hommes soient présents au moment crucial.

Une chute et une visite inattendue

Tout a commencé par la découverte d'une femme âgée allongée sur la voie publique. Les pompiers, alertés ou ayant vu la scène, se sont immédiatement précipités vers elle pour évaluer l'ampleur de ses blessures. L'état de santé de la vieille dame, bien que nécessitant une attention, ne justifiait pas une évacuation urgente vers un centre hospitalier. Malgré cette absence de danger vital immédiat pour elle, les sapeurs-pompiers ont fait preuve de gentillesse et d'humanité en décidant de la raccompagner jusqu'à son domicile.

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Ce geste de courtoisie est devenu le point de basculement d'une intervention qui aurait pu rester anodine. En arrivant au domicile de la femme âgée, les trois hommes ont découvert une deuxième victime à l'intérieur. Ils se sont alors trouvés en présence du mari de la première victime, un homme de 78 ans, qui venait de faire un arrêt cardiaque. La situation s'est rapidement dégradée avec l'apparition de cette urgence vitale absolue.

Des gestes techniques salvateurs

Dès qu'ils ont pris conscience de la gravité de la situation concernant l'homme, les trois sapeurs-pompiers ont agi avec une rapidité exemplaire. Ils ont immédiatement pratiqué les gestes de premiers secours appropriés pour tenter de relancer le cœur du patient. Parallèlement, ils ont demandé du renfort au Centre opérationnel et de régulation médicalisé (Codis). Cette demande a permis de déployer rapidement une ambulance et une équipe du Service d'aide médicale urgente (Smur) sur les lieux.

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La réactivité de ces hommes, bien qu'ils ne soient pas uniquement intervenus comme secouristes d'urgence mais aussi dans le cadre d'une visite sociale, a fait toute la différence. Grâce à la mise en œuvre précoce de ces techniques de réanimation, ils ont réussi à interrompre l'arrêt cardiaque. L'homme de 78 ans a retrouvé une activité cardiaque stable grâce à ces gestes précis et déterminés.

Un bilan final heureusement positif

Une fois les signes vitaux rétablis, l'homme a pu être pris en charge par les équipes médicales spécialistes arrivées en renfort. Il a ensuite été transporté vers le Centre hospitalier universitaire (CHU) de Nîmes, plus précisément au service de l'hôpital Carémeau, pour des soins complémentaires et une surveillance médicale. L'intervention, qui a mêlé tradition des calendriers et urgence médicale, s'est terminée par une issue favorable pour les deux personnes secourues.

Cette histoire met en lumière le rôle essentiel et multiforme des sapeurs-pompiers. Au-delà de la lutte contre les incendies ou des interventions d'urgence classiques, leur présence et leur formation médicale permettent souvent de sauver des vies dans des contextes imprévisibles. Le hasard des tournées a permis à ces trois professionnels d'être exactement au bon endroit au bon moment, transformant un dimanche matin ordinaire en un sauvetage mémorable.