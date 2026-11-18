La Ville de Nîmes lance un programme riche d'animations et de sensibilisation contre les violences faites aux femmes jusqu'au 1er décembre, incluant expositions, débats et actions symboliques.

La Ville de Nîmes et ses partenaires ont officiellement dévoilé un programme étendu de sensibilisation et de lutte contre les violences faites aux femmes. Cet ambitieux dispositif s'étend sur plusieurs semaines, allant du 3 novembre au 1er décembre. Il vise à marquer les esprits et à renforcer la prise de conscience collective autour de cette cause urgente.

Déroulement du programme de sensibilisation

Le calendrier intègre une série d'activités culturelles et éducatives pour informer les citoyens. Des débats, des spectacles et des expositions compléteront les actions de terrain menées par la municipalité. Cette approche multimodale cherche à traiter le sujet sous tous ses angles pour toucher un large public.

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Événements clés du 25 novembre

La journée internationale de l'élimination de la violence à l'égard des femmes sera au cœur des célébrations le 25 novembre. L'IFME accueillera la deuxième édition de "Briser le silence, guérir ensemble" de 9 h 30 à 16 h 30. Des conférences et des dédicaces y seront organisées avec la championne du monde de boxe Émilie Sonvico.

Des initiations aux sports de combat seront proposées lors de cet événement. L'entrée est gratuite mais nécessite une réservation viafeminafama@gmail.com ou accueil@cidff30.fr. Parallèlement, un théâtre-forum et une projection-débat auront lieu au centre social Léon-Vergnolles à Pissevin à 14 h.

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Partenariats et activités associatives

L'association Via Femina fama a récemment récolté 440 euros lors d'une course solidaire à l'Université Vauban à Nîmes. Le Zonta club Nîmes Romaines soutient activement ces initiatives en disant non aux violences. Ces collectes renforcent la capacité d'action des structures d'aide aux victimes.

Un forum associatif réunira les acteurs locaux au Carré d'Art le samedi 28 novembre de 10 h 30 à 16 h. La Ville distribuera 2 000 sifflets "anti-relou" lors de cette rencontre. Une enquête sur le harcèlement de rue sera également présentée lors de cet événement majeur.

Symbolisme et patrimoine illuminé

Des monuments emblématiques de Nîmes seront illuminés en orange du 23 au 29 novembre. La Maison Carrée et la tour Magne feront partie des sites mis à l'honneur par cette opération visuelle. Cette couleur orange symbolise la lutte mondiale contre les violences faites aux femmes.

L'exposition des dessins de Julie-Émile Fabre est visible depuis le 3 novembre au Carré d'Art. Ces œuvres ont été réalisées lors du procès des viols de Mazan. Une rencontre avec la dessinatrice est programmée le 21 novembre pour enrichir le dialogue autour de ces témoignages artistiques.