Nîmes : 800 participants pour la première marche citoyenne de nettoyage

Près de 800 habitants de Nîmes ont participé samedi 14 novembre à la première Clean Walk. Un succès citoyen pour la propreté urbaine.

Samedi 14 novembre, la cité des Antonins a connu une mobilisation inhabituelle pour un samedi matin. Près de 800 personnes se sont rassemblées dans les rues de Nîmes pour la toute première édition de la Clean Walk. Cette marche citoyenne visait spécifiquement le ramassage des déchets urbains sur quatre itinéraires distincts. L'initiative a transformé les abords des sites culturels en zones d'action collective.

Mécanique de la première Clean Walk

L'événement débutait vers 10 heures sur plusieurs points de rendez-vous définis à l'avance. Une logistique précise a été mise en place pour trier les ordures collectées par les participants. Le sac bleu était exclusivement réservé au recyclage. Les bouteilles vides devaient être placées dans les contenants pour mégots de cigarettes. Le sac en plastique noir, quant à lui, recevait tout le reste des détritus trouvés sur le passage.

Also read À Nîmes, un toit pour les sans-abri que la rue a usés

Les groupes étaient encadrés par du personnel municipal vêtu de chasubles fluo et de gants en latex. Chaque participant recevait les consignes de sécurité et de tri avant de quitter les lieux. Le sac bleu, c'est pour le recyclage, rappelait-on aux volontaires. La bouteille vide, pour les mégots de cigarettes. Le sac en plastique noir, pour tout le reste. Cette instruction simple a permis un tri efficace dès la collecte sur le terrain.

Engagement des habitants et des enfants

François Séguy, adjoint à la propreté et à la qualité des espaces publics auprès du maire de la ville, a souligné l'ampleur de la mobilisation. Il a déclaré que la propreté de l'espace public est une vraie préoccupation des habitants. Pour lui, cette marche citoyenne de ramassage des déchets à travers les rues est une occasion parfaite d'y répondre. Il a ajouté que cette démarche se fait de manière conviviale, en prime.

Advertisement

La participation des enfants a été particulièrement remarquée par les organisateurs. François Séguy a noté que c'est une vraie belle surprise de voir autant d'enfants. Il a précisé que ce sont eux qui, souvent, montrent le chemin à suivre à leurs parents. Cette dynamique intergénérationnelle a été observée sur tous les secteurs, des familles aux groupes d'amis, participant aux côtés des adultes.

Collecte massive de mégots et tri

Les résultats de cette journée du 14 novembre ont dépassé les attentes logistiques des services techniques municipaux. Les groupes ont ramassé canettes, bouteilles, papiers et surtout une quantité massive de mégots. Une passante commentant la scène a estimé qu'il y en a partout, c'est dingue. Elle a ajouté qu'à croire que personne ne connaît ici le concept du cendrier de poche.

Les déchets ont été acheminés vers les points de départ initiaux avant un enlèvement rapide par le service de ramassage des déchets. Pour un groupe composé de personnes de 4 ans à la soixantaine, l'effort était considérable. Vers onze heures, ce même groupe avait rempli pas moins de six sacs de déchets. La moitié de cette production a été dirigée vers le centre de tri sélectif.

Impact durable et perspectives futures

Le reste des détritus, contenus dans les sacs noirs, a été acheminé vers le centre d'incinération de la métropole. Les milliers de mégots ramassés un à un à la main sur 40 itinéraires ont été traités séparément. Cette distinction dans le traitement des déchets témoigne de la spécificité de la pollution cigarette. Elle justifie le besoin accru de solutions comme le cendrier de poche.

Advertisement

Après avoir déposé leur chargement, les participants ont rejoint leur point de rencontre pour échanger autour d'un verre. L'ambiance était générale à la fierté et à la satisfaction collective. Sans exception, tous les participants à la première Clean Walk de Nîmes affichaient sur leur visage un large sourire. Ils se disaient fiers et heureux d'avoir participé à leur échelle ce matin-là.

La ville envisage de pérenniser cette initiative au vu du succès rencontré. François Séguy a indiqué que sans pouvoir annoncer de date précise, d'autres marches devraient suivre. La prochaine Clean Walk pourrait avoir lieu au printemps. L'organisation mobilise du temps et du matériel, mais l'adhésion du public est totale.