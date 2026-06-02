N'Golo Kanté : le drame de sa vie, la disparition tragique de son frère juste avant la Coupe du monde

N'Golo Kanté, sélectionné pour la Coupe du monde 2026, a vécu un drame personnel en 2018 avec la mort de son frère. Ce joueur résilient a su transformer cette épreuve en force. Retour sur son parcours et ses récentes actualités.

N'Golo Kanté, le milieu de terrain emblématique de l'équipe de France, a vu sa vie marquée par un drame intime survenu juste avant la Coupe du monde 2018.

Son frère aîné, N'Guessan, est décédé tragiquement à l'âge de 30 ans, quelques jours seulement avant le début de la compétition en Russie. Cette perte brutale a plongé le joueur dans une profonde tristesse, mais il a su transformer cette épreuve en force sur le terrain. Kanté, connu pour son humilité et son abnégation, a puisé dans ce drame une motivation supplémentaire pour honorer la mémoire de son frère.

Il a ainsi été un pilier du milieu de terrain lors du sacre des Bleus, contribuant à la conquête de la deuxième étoile. Huit ans plus tard, Kanté revient sur le devant de la scène. Après avoir manqué la Coupe du monde 2022 en raison d'une blessure, il a été sélectionné par Didier Deschamps pour la Coupe du monde 2026, qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

À 35 ans, le joueur de Fenerbahçe SK prouve qu'il est toujours un élément clé de l'équipe de France. Sa résilience face aux épreuves est une source d'inspiration pour ses coéquipiers et les supporters. Son parcours illustre la capacité à surmonter les obstacles, qu'ils soient sportifs ou personnels. En dehors du terrain, Kanté a également dû faire face à des démêlés judiciaires.

En 2019, il a porté plainte contre son ancien conseiller en image, Nouari Khiari, pour des pressions financières après la rupture de leur contrat. Bien que la plainte ait été classée sans suite, le joueur a préféré tourner la page. Cette affaire, bien que douloureuse, n'a pas entamé la sympathie qu'il inspire. Kanté reste un modèle de discrétion et de professionnalisme, concentré sur l'essentiel : le football et sa famille





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